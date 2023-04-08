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Beyaz Gazete
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Kobra Murat'tan olay yaratacak itiraf!

Kobra Murat konuk olduğu bir programda mal varlığı ile ilgili yaptığı açıklamalar ile çok konuşulmuştu. "18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var" sözleri ile magazin gündemine bomba gibi düşen Kobra Murat itirafı ile herkesin ağzını açık bıraktı. Şarkıcı, "Ben o programa katıldığımda program reyting alsın diye dedim." açıklamasında bulundu.

Ekleme: 8.04.2023 - 23:59 Güncelleme: 9.04.2023 - 00:00 / Editör: Ozge Selin
'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler, konuk olduğu programda "18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var" diyerek mal varlığı ile ağızları açık bırakmıştı. Söylemezsem Olmaz'a katılan Kobra Murat mal varlığı hakkında bomba bir itirafta bulundu.

Şarkıcı, "Ben o programa katıldığımda program reyting alsın diye dedim. 'Şimdiye kadar 18 kilo altınlarım olmuştu' dedim. O kısmı kesmişler. Bizim düğünlere çok para gidiyor. 1 ev parası bir düğüne gidiyor. Ben çocuklarıma bir hatıra bırakmak istiyorum, çocuğuma 13 yaşında yazlık aldım. 2.5 milyon borca girdim konak yaptırıyorum, üst katında ben oturacağım.

Ben eskiden ölmüşlerle konuşan insandım, millete senin başına bu gelecek şu gelecek derdim. Herkesin çok bereketini, çok duasını aldım. Ben de bu çocuğumun bu günlerini görünce 7 tane kurban keserim. Bana kimse mahallede Murat demez. Üç tane çocuğum var, bütün akrabalarımın yükü benim üzerimde. Kimse çalışmıyor, benim dışımda. Duvara çivi çakıp kıyafetlerini asan biriyim, çocuğuma bir şey bırakmak isteyen, yatırım yapmaya çalışan bir roman çocuğuyum" şeklinde konuştu.
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