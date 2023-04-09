Hadise'nin çömelme pozu olay oldu

Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz dönemlerde evliliği ile magazin gündemine bomba gibi düştü.İş insanı Mehmet Dinçerler ile evlenen Hadise, baskı nedeniyle tek celsede boşandı.Bu süreçte isimleri binbir iddia ile anılan çift, tartışma masalarına uzun süre konu oldu.Hadise’nin bir süredir de Fransız kick boks şampiyona Cyril Benzaquen ile birlikte olduğu konuşuluyor.Şu sıralar keyfim yerinde imajı veren 37 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabında bir yeni fotoğraf daha paylaştı.Hadise mavi takımı ile poz verdi.Hadise’nin “Mutluluktan uçtuğumu görmüyorsunuz” notuyla paylaştığı fotoğrafları, takipçileri tarafından dalga konusuna çevrildi.Şarkıcının çömelerek verdiği pozlara, “Çarpıldın mı?, fotoğrafı görünce besmele çektim, bu nasıl duruş” yorumları geldi.İşte o pozlar…