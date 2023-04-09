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Beyaz Gazete
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Dudak uçuklatan düğün hediyesi!

20 Haziran'da dünyaevine girmeye hazırlanan Ece'ye, sevgilisi Buğrahan Tuncer'in Bodrumdan 30 milyon TL'ye lüks bir villa aldığı konuşuluyor.

Ekleme: 9.04.2023 - 10:31 Güncelleme: 9.04.2023 - 10:32 / Editör: Ozge Selin
Yasak Aşk dizisiyle ünlenen güzel oyuncu Eda Ece, aşk hayatı ile de gündeme geliyor.

Eda Ece, basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 4 yıldır bir dargın bir barışık ilişki sürdürüyor.

Şimdilerde evlilik hazırlığı yapan çift 20 Haziran’da nikah masasına oturacak.

Magazin kulislerinde ortaya atılan bir iddiaya göre, Buğrahan Tuncer müstakbel eşine düğün hediyesi için kesenin ağızını açtı.

Lüks villa aldı
Buğrahan Tuncer, Eda Ece’ya Bodrum’da lüks bir villa satın aldı.

Villanın değeri ise adeta dudak uçuklattı.

Lüks villa, tam olarak 30 milyon TL.

Bir diğer yandan Ece’nin gelinliğinin de Hollywood yıldızlarının tercih ettiği Lübnanlı bir modacının tasarladığı biliniyor.
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