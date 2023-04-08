Yoğun bakıma kaldırıldı

Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği "Süleyman Efendi" karakteri ile adından söz ettiren Rana Cabbar'dan kötü haber geldi. Oyuncu Metin Yıldız, Rana Cabbar'ın yoğu bakıma kaldırıldığını duyurdu. Metin Yıldız, "Doktoruyla görüştüm sağlık durumu kötü değil ama sevgiye ihtiyacı var" dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Hazal Kaya, Nebahat Çehre, Zerrin Tekindor ve Selçuk Yöntem gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı bir döneme damgasını vuran Aşk- Memnu dizisindeki "Süleyman Efendi" rolüyle hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Rana Cabbar, hastaneye kaldırıldı.Tedavisine yoğun bakımda devam edilen 78 yaşındaki Rana Cabbar'ın sağlık durumuna ilişkin bilgiyi Metin Yıldız verdi. Metin Yıldız, "Çok değerli büyük oyuncu Rana Cabbar hastalanıyor. Yoğun bakıma kaldırılıyor. Doktoruyla görüştüm. Sağlık durumu kötü değil. İlgiye, sevgiye ihtiyacı var" diyerek usta oyuncu için dileklerini belirtti.