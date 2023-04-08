Ünlü oyuncu Şehsuvar Aktaş'ın acı günü

Bartın'ın Dallıca köyüne bağlı Çakırlar mahallesinde 3 katlı binada gece saatlerinde çıkan yangında karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu yaşamlarını yitiren ünlü oyuncu Şehsuvar Aktaş'ın babası Yücel Aktaş (86) ile üvey annesi Nesrin Aktaş (83) için cenaze töreni düzenlendi.Dallıca köyünde Merkez Camii avlusunda düzenlenen cenaze törenine Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Cenaze töreni öncesinde taziyeleri kabul eden oyuncu Şehsuvar Aktaş'ın büyük üzüntü yaşadığı görüldü.Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazlarının sonrasında Yücel Aktaş ve Nesrin Aktaş'ın naaşları Dallıca Mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.