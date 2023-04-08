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Süleyman Çakır'ı unutmadı...

Karakterleri, konusu ve müzikleriyle geniş hayran kitlesine sahip olan Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakteri Süleyman Çakır, dizideki ölüm yıl dönümünün 19. yılında rahmetle anıldı.

Ekleme: 8.04.2023 - 20:17 Güncelleme: 8.04.2023 - 20:18 / Editör: Ozge Selin
Türk dizi tarihinin en uzun soluklu dizisi olan Kurtlar Vadisi hafızalardan silinmiyor.

Yayınlandığı döneme damgasını vuran ve günümüzde de izlenmeye devam eden dizi, müziklerinden efsane karakterlerine kadar büyük bir hayran kitlesine sahip. Mafya yapılanması ve faili meçhul cinayetlerini konu edinen Kurtlar Vadisi, replikleriyle sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Dizinin başrol oyuncularıyla birlikte konsey üyeleri de unutulmazlar arasında yer alıyor. Her karakteriyle izleyicileri mest eden ve gönüllerde taht kuran dizinin en sevilen isimlerinden biri de hiç şüphesiz Süleyman Çakır.

19 yıl oldu

Oktay Kaynarca'nın hayat verdiği karakter, 8 Nisan 2004'te rol gereği öldürüldü.

Öldüğü bölümle izleyicileri büyük bir hüzne boğan Çakır, her yıl ölüm yıl dönümünde anılıyor. Bu yıl da hayranları tarafından anılan Süleyman Çakır'ı, Kaynarca da unutmadı.

Süleyman Çakır'ı unutmadı...

"Mert, gözü pek, yiğit bir arkadaştı"

Sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapan Kaynarca, yıllar önce oynadığı karakteri rahmetle anarak şu ifadeleri kullandı:

"Rahmetliyi tanırdım. Dürüst, mert, gözü pek, yiğit bir arkadaştı. Sevenlerine ve hayranlarına başsağlığı diliyorum. Allah mekanını cennet eylesin."

Süleyman Çakır'ı unutmadı...


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