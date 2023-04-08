Spor tarzı büyük beğeni topladı

Aşk hayatı ile sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü şarkıcı İrem Derici sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekiyor.Eski Survivor yarışmacılarından Atakan Işıktutan ile aşk yaşamaya başlayan İrem Derici sevgilisi ile verdiği pozları instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunuyor.Birlikte spor yapan ikili spor salonundaki eğlenceli anlarını sosyal medyadan paylaşarak takipçilerinden övgü dolu yorumlar alıyor.İrem Derici bugün yaptığı paylaşım ile yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Instagram hesabından paylaşım yapan İrem Derici "Spor hocama yürüyorum. Çok seksi çocuk." ifadelerini kullandığı paylaşımda sevgilisi ile pozlarını paylaştı.İşte o kareler..Birlikte spor yapan İrem Derici ve Atakan Işıktutan bol bol spor salonu paylaşımı yaparak keyifli anlarını takipçileri ile paylaşıyorlar.