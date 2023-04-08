Shakira'yı aldatan Gerard Pique de aldatıldı!

Barcelona'nın efsane futbolcusu Gerard Pique'nin, dünyaca ünlü şarkıcı Shakira ile evliliğini bitirmesine neden olan aşkı Chia için bomba bir iddia ortaya atıldı.Sport'ta yer alan habere göre Chia, Pique'ye sadık kalmadı ve Pep Guardiola ile bir aşka başladı. Guardiola'nın, çocuklarıyla aynı okula giden Chia'nın bu şekilde tanıştığı belirtildi.Guardiola ile aşka başladığı iddia edilen Chia'nın, Pique'nin Shakira'ya yaptığı gibi kendisini de aldattığı ve bu sebeple intikam aldığı da iddialar arasında.Bu aşk sarmalı başta, İspanyol medyası olmak üzere dünya basınında gündemin bir numaralı konusu oldu. Genç kadının bu ilişkiye başlarken, kendisini genç bir avukatla aldattığını düşündüğü Pique’den intikam almak istemiş olabileceği de akla gelen bir diğer senaryo oldu.Toplum baskısının umursanmaması gerektiğini belirten Pique, “İnsanlar hayatlarını nasıl yaşamak istiyorlarsa öyle yaşamalı” demişti.