  • USD: 19,23 - 19,27
  • EURO: 21,00 - 21,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hayranlarını korkutan haber!

Son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken sosyal medya fenomeni Danla Bilic trafik kazası geçirdi. Bilic'in kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Ekleme: 8.04.2023 - 20:12 Güncelleme: 8.04.2023 - 20:13 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medya yaptığı paylaşımlarla büyük bir kitleye ulaşan Danla Bilic'ten sevenlerini korkutan bir haber geldi.

28 yaşındaki ünlü isim lüks cipi ile hasarlı trafik kazasına karıştı.

İstanbul'da Reşitpaşa’dan İstinye yokuşuna bağlanan ara sokaktan kontrolsüz şekilde ana yola çıkan araç Danla Bilic'in aracına vurarak durabildi. Aracın ön soldan vurarak sarstı.

Arkadaşını aradı

Hasar oluşan ve bir süre trafiğin aksamasına neden olan kaza sonrasında araç içinde çok korkan Bilic bir arkadaşını arayarak olay yerinden kendisini almasını istedi.

Aracı şoförüne aldırdı

Bilic aracını sonradan gelen şoförüne bırakarak olay yerinden ayrıldı.

Hayranlarını korkutan haber!
Son anketten çarpıcı sonuç: İşte Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın oy oranı
İYİ Parti'de şok istifa: Milletvekilliği için önce belediye başkanlığından ayrıldı sonra...
İYİ Partili Aytun Çıray'dan 'oylarımız baraj altı' itirafı: Adaylıktan çekildi! Yine başa mı döndük?
İşte 7'li koalisyonun yönetim modelinin özeti: 'CHP Parti Meclisi yerine Bakanlar Kurulu koyun'
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog arasında kritik görüşme
ODTÜ’de online sınava girecek başörtülülere ‘28 Şubat' zulmü: Başsavcı yardımcısı Ender Coşkun soruşturma başlattı!
Romanlarla iftar buluşması! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
CHP'nin fonladığı grafiker Mahir Akkoyun Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı! Etiket provokasyonunda ABD detayı
Başakşehir-Kayaşehir metrosu hizmete açıldı: Başkan Erdoğan ilk sürüşü gerçekleştirdi
PYD elebaşı Salih Müslim, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek istedi
Bakan Nebati’den 7’li koalisyona zor sorular
Başakşehir Kayaşehir metrosu hizmete girdi! Başkan Erdoğan: İstanbul'u birilerinin ihtirasına kurban edemeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: TCG Anadolu'yu devreye alıyoruz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oluyor
Bay Kemal'in çelişkilerle dolu seçim geçmişi! Vaat verdi hiçbiri gerçekleşmedi
Çin düğmeye bastı! Savaş uçakları sınırı geçti!
Karadeniz gazı evlerde ne zaman kullanılacak? Bakan Fatih Dönmez tarihi açıkladı .
Deprem bahane para şahane! CHP’li belediye Halk TV’yi böyle fonlamış
DEVA Partisi'nde liste krizi çıktı! İlçe teşkilatında istifa yaşandı
7 Nisan hava durumu: Yağışlar o illerde kuvvetli olacak!

7 Nisan hava durumu: Yağışlar o illerde kuvvetli olacak!

iPhone kullanıcılarına kötü haber! Güncelleme yapmayan servislere erişemeyecek

iPhone kullanıcılarına kötü haber! Güncelleme yapmayan servislere erişemeyecek

AK Parti iktidarı terörü bitirdi, hizmeti getirdi: Batı’da ne varsa Doğu’da da oldu

AK Parti iktidarı terörü bitirdi, hizmeti getirdi: Batı’da ne varsa Doğu’da da oldu

Konya'da çöp evde bulunan bebeğe devlet bakacak

Konya'da çöp evde bulunan bebeğe devlet bakacak

Yeni yargı paketi yürürlüğe girdi: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi

Yeni yargı paketi yürürlüğe girdi: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi

Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: İstanbul'un simgesi için geri sayım başladı

Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: İstanbul'un simgesi için geri sayım başladı