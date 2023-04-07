Oğuzhan Koç o soruya çok sinirlendi!

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir arasında çıkan boşanma haberleri ünlü çifti gerdi. Çift terapisi almaya başladıkları öne sürülen Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'e, boşanma haberleri de sorulmaya başlandı. Son olarak Oğuzhan Koç, aldığı boşanmaya yönelik soru ile oldukça sinirlendi.

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in evliliklerinde kriz olduğu, ünlü çiftin boşanma aşamasına geldikleri ve hatta Demet Özdemir'in eşi Oğuzhan Koç'u, evliliklerini kurtarmak için çift terapistine gitmeye ikna ettiği iddia edilmişti.



Oğuzhan Koç, yakın arkadaşı İbrahim Büyükak ile birlikte önceki akşam Yeniköy'de bir mekan çıkışında görüntülendi.



Haklarında çıkan ayrılık haberleri nedeniyle zor günler geçiren Oğuzhan Koç, magazin gazetecilerini görünce sinirlendi. Koç, Demet Özdemir ile boşanacakları yönündeki iddialara imada bulunan alyans sorusu ile de karşılaştı.



Koç neden alyans takmadığı sorusuna şu cevabı verdi:



'Yüzük takan birisi değildi