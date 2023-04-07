Hüsnü Şenlendirici hastaneden paylaşım yaptı...

Kansere yakalanan Hüsnü Şenlendirici sağlık durumuna ilişkin paylaşımda bulundu. Usta sanatçı 'Sağlık durumum gayet iyi, kontrol amaçlı birkaç gün daha hastanede olacağım. Geçmiş olsun dilekleriniz için her birinize çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Şu sıralar Kanal D ekranlarında 'Şarkılar Bizi Söyler' programı ile boy gösteren ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin kansere yakalandığı öğrenildi. İki çocuk babası Şenlendirici'nin, bağırsak kanserine yakalandığı ortaya çıktı.



Hüsnü Şenlendirici sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



Sevgili, dostlarım, arkadaşlarım, sevenlerim... Geçen hafta yaptırdiğım rutin kontroller sonrasında doktorlarımın tavsiyesi ile bir operasyon geçirdim



Sağlık durumum gayet iyi, kontrol amaçlı birkaç gün daha hastanede olacağım. Geçmiş olsun dilekleriniz için her birinize çok teşekkür ederim.. Kısa bir ara sonrasında hem ekranlarda hem de konserlerimde sevenlerim ile buluşacağım Sevgiyle kalın..



HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ KİMDİR?



Hüsnü Şenlendirici, Roman kökenli müzik geleneğine sahip bir ailenin çocuğudur. Dedeleri Hüsnü Şenlendirici (klarnet, trompet) ve Fahrettin Köfeci (klarnet) ve babası Ergün Şenlendirici (trompet) gibi o da 5 yaşında klarnet çalmaya başlamıştır.