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Gülben Ergen hayranlarını korkuttu!

Bir süredir paylaşım yapmayan Gülben Ergen, nedenini takipçileriyle paylaştı. Hastanede tedavi gördüğünü açıklayan Ergen, "Bir annenin hastane odasından bildiriyorum" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 7.04.2023 - 08:33 Güncelleme: 7.04.2023 - 12:03 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını korkuttu.

Sağlık sorunları yaşadığını açıklayan Ergen, hastane odasından çektiği kareyi paylaştı. Paylaşımında, eski eşi Mustafa Erdoğan ve 3 oğluna yer veren şarkıcı, ziyaretlerine geldiklerini belirtti.

Eski eşi de ziyaret etti

Erdoğan'ın, çocuklarının annesini zor gününde yalnız bırakmaması dikkat çekti. Sağlık durumunun iyi olduğunu da aktaran Ergen, planladığı etkinliklere katılacağını açıkladı.

Gülben Ergen hayranlarını korkuttu!

'Sonunda bedenimi devirmeyi başardı'

Çocuklarının çiçeklerle geldiği ana yer veren Ergen, paylaşımına şu notu düştü:

İyileşme yolunda hızla ilerleyen bir annenin hastane odasından bildiriyorum.

Haftalardır acıyı en derinden hissedip, yaşayıp, görüp, içselleştiren, onu kabullenen ve onunla mücadele eden ruhum elbette sonunda bedenimi devirmeyi başardı. İyi ki de başardı da durabildim. Ya da yavaşlama hakkı tanıyabildim kendime diyelim. Durmak yok yola devam. İçimdeki tüm yaraları, olgunlukla dayanıklılığa dönüştürme yolunda bir sürü güzellikler var tabii ki.

Gülben Ergen hayranlarını korkuttu!
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