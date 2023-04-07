Eser Yenenler: Çocukların kardeşi gibiyim

Eser Yenenler'e, 'Empati' programında "Nasıl bir baba olduğunu düşünüyorsun" sorusu yöneltildi. 39 yaşındaki oyuncu, "Nasıl bir baba olduğuma çocuklarım karar verecek ama baba gibi değil de, biraz çocuk gibiyim evde" yanıtını verdi."YAPMAM GEREKENİ BİLİYORUM AMA YAPAMIYORUM"Berfu Yenenler ile mutlu bir evliliği olan ünlü isim, "Üçüncü kardeş gibiyim. Berfu'ya zorluk yaratan bir şey ama üçümüze de bakıyor. Ben babalığı daha babacan bir şey zannediyordum, değilmiş. Naz yapan, 'gel' diyen, 'oyna' dediğinde 'oynamayacağım ya' falan yapan, bir sorun daha yaratan bir çocuğa dönüştüm. Hayat beni oraya getirdi, yapmam gerekeni biliyorum ama yapamıyorum bazen. O anlarda çocuklaşıyorum" açıklamasını yaptı."NASIL BABA OLUNUR BİLMİYORUM Kİ"Altı yaşındayken babası vefat eden Eser Yenenler, "Babanla ilgili bir şeyler hatırlıyor musun?" sorusu üzerine, "Ben baba kavramını kaybettim. Erkek olmandan dolayı 'evin erkeği sensin'le büyütülüyorsun o dönemde. Herkes ağlarken ben 'Tamam şimdi ne yapmak lazım?' diye bir küçük adama dönüştüm. Baba gitti, disiplin figürü yok. Ben kendimi hiç kaybetmeden, aşırılık yapmadan, dolayısıyla çocukluk yaşamadan ciddi bir hayat yaşadım. Çocuklarımla çocuk olmam, Berfu'nun bana bakmasının nedeni de bu. 'Baba ol' diyor, bilmiyorum ki nasıl baba olunur" ifadelerini kullandı.