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Burcu Kara doğum anlarını paylaştı

İki çocuk annesi Burcu Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekleyerek 4 ay öncesine gitti.

Ekleme: 7.04.2023 - 08:42 Güncelleme: 7.04.2023 - 08:49 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu Burcu Kara, 2016 yılında yapımcı ve yönetmen Fırat Parlak ile nikah masasına oturdu.

2017'de ise Ali adını verdiği oğlunu kucağına aldı. İlk kez annelik duygusunu tadan Kara, ikinci oğlu Can'a ise Aralık 2022'de kavuştu.

İkinci doğumundan kareleri paylaştı

Hamilelik sürecinde sosyal medyayı aktif kullanan Kara, son olarak 4 ay öncesine gitti. Doğum yaptığı anlara ait kareleri takipçileriyle paylaşan oyuncu, duygusal bir not düştü.

"Onu ilk görüşüm..."

Zorlu geçen bir zamanın ardından oğlunu kucağına aldığına belirten Kara, o gün yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

Can'ın hiç uyumadığı bir günü ve geceyi bitirirken, hayata geldiği günü hatırladım. Zorlu bir sekiz saat, bazı aksilikler ama sonunda kavuşmamız. Abisi solunum yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma alınmıştı ama şükür Can daha sağlıklı bir hastane süreci geçirdi. Gelişi de abisine göre daha kısa sürdü. Yine unutamayacağımız anlarla, anılarla dolu bir aralık günü. Normal doğum yapabilmem için ilk günden son ana kadar beni destekleyen ve yanımda olan canım doktoruma ne kadar teşekkür etsem az. Ve uzaklardan gelip, o günün heyecanını benim kadar çok yaşayan canım kardeşim, eşim... Hayatımızın en unutulmaz gününde canım Ceren Selçuk'un gözünden bazı anları sizinle de paylaşmak istedim. En güzel an en son fotoğrafta tabii. Onu ilk görüşüm. Şu anda da yüzüne bakıyorum hala inanamayarak. Hepimize iyi geceler.

İşte o günden kareler...

Burcu Kara doğum anlarını paylaştı





Burcu Kara doğum anlarını paylaştı














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