Teoman'dan yeni proje müjdesi

Her zamanki gibi samimiyeti ve içten tavırlarıyla herkesle sohbet ettikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teoman, sevenlerine müjde verdi.Önümüzdeki 1.5 yılın projelerinin hazır olduğunu belirten sanatçı, 'Her şeyi hazırladım. Sadece zamana yaydık. Bu 1.5 yıl içerisinde parça parça yeni projelerimizi duyuruyor olacağız' açıklamasında bulundu.