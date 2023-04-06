Sevenlerini hüzne boğdu! Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici bağırsak kanserine yakalandı

Televizyon ekranlarının sevilen müzik programı 'Şarkılar Bizi Söyler' ile ekranlarda yer alan klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'den üzen haber geldi.Evli ve iki çocuk babası 46 yaşındaki Şenlendirici, son zamanlarda ekranlara boy göstererek yeniden gönüllerde taht kurdu.Sibel Can ve Hakan Altun ile birlikte yer aldığı programda izleyicilerin kulaklarının pasını silen Şenlendirici'nin, bir süredir sağlık problemleri yaşadığı öğrenildi. Ünlü müzisyenin hastalığının nedeni ise ortaya çıktı.Bağırsak kanserine yakalanarak Ulus'taki özel bir hastanede ameliyata alındı. Bıçak altına yatarak bağırsağından 11 santim alınan Şenlendirici'nin 1 hafta daha tedavi altında olacağı belirtildi. Hastalığını duyulmasıyla hayranlarını ve yakınlarını derinden üzen Şenlendirici, zor günlerinde yalnız bırakılmadı.