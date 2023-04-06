Serdar Ortaç’ın annesinden paylaşım!

Şarkıcı Serdar Ortaç, konser dönüşü aldığı haberle sarsıldı. Ortaç'ın bir süredir hastanede enfeksiyon tedavisi gören kardeşi Serkan Ortaç (40), 12 Mart'ta hayata veda etti.KARDEŞİ DUYURDUSerdar Ortaç'ın diğer kardeşi Sertaç Ortaç “Kardeşim Serkan Ortaç vefat etmiştir. Cenazesi yarın 12 Mart pazar günü, öğle namazına takiben Suadiye Camisi'nde kılınıp Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir” mesajıyla kardeşinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.ANNESİNİN PAYLAŞIMINA ESKİ EŞTEN YANITYaşadığı acıyla sarsılan ünlü şarkıcının annesi de bugün bir paylaşımda bulundu. 'Meleğim rahat uyu' paylaşımı yapan Nesrin Ortaç'ın bu paylaşıma Serdar Ortaç'ın eski eşi de sessiz kalmadı. Chloe Loughnan, Nesrin Ortaç'ın bu paylaşımının altına, siyah kalp ve dua emojisi koydu.AYAKTA DURMAKTA ZORLANDIÖte yandan Serdar Ortaç'ın, iki çocuk babası kardeşi Serkan Ortaç'ın Suadiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreni sırasında ayakta durmakta güçlük çektiği görülmüştü.'O KADAR PİŞMANIM Kİ'Ünlü şarkıcı, kardeşinin hastalığının ilk başladığı 2019 yılında verdiği bir röportajda şunları söylemişti:Kimseye belli etmedim ama hayatımda uzun zamandır hiç bu kadar ağlamadım. En son 1998'de hastalık nedeniyle sol gözüm kapandığında, 2012'de ise babam Mehmet Ortaç'ı kaybettiğimizde bu kadar çok ağladım. Annem ve ben perişanız. Serkan için tüm olanaklarımı seferber ettim. Kardeşimin sağlık durumu iyiyken işlerimin yoğunluğu nedeniyle ona vakit ayıramıyordum. Şimdi o kadar pişmanım ki! 'Niye daha fazla yanında değildim?' diye kendimi suçlayıp, duruyorum. Herkes ailesine, sevdiklerine zaman ayırsın. Sonra o büyük pişmanlık hiç geçmiyor. İnsanın üzerine çöküyor.