  • USD: 19,23 - 19,26
  • EURO: 21,05 - 21,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Serdar Ortaç’ın annesinden paylaşım!

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın 2019 yılından bu yana hastanede enfeksiyon (H1N1 virüsü) tedavisi gören iki çocuk babası kardeşi Serkan Ortaç (39), 12 Mart'ta hayata veda etmişti. Yaşadığı acıyla sarsılan ünlü şarkıcının annesi Nesrin Ortaç, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ortaç'ın bu paylaşıma Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughan sessiz kalmadı.

Ekleme: 6.04.2023 - 00:22 Güncelleme: 6.04.2023 - 00:25 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı Serdar Ortaç, konser dönüşü aldığı haberle sarsıldı. Ortaç'ın bir süredir hastanede enfeksiyon tedavisi gören kardeşi Serkan Ortaç (40), 12 Mart'ta hayata veda etti.

KARDEŞİ DUYURDU

Serdar Ortaç'ın diğer kardeşi Sertaç Ortaç “Kardeşim Serkan Ortaç vefat etmiştir. Cenazesi yarın 12 Mart pazar günü, öğle namazına takiben Suadiye Camisi'nde kılınıp Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir” mesajıyla kardeşinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Serdar Ortaç’ın annesinden paylaşım!

ANNESİNİN PAYLAŞIMINA ESKİ EŞTEN YANIT

Yaşadığı acıyla sarsılan ünlü şarkıcının annesi de bugün bir paylaşımda bulundu. 'Meleğim rahat uyu' paylaşımı yapan Nesrin Ortaç'ın bu paylaşıma Serdar Ortaç'ın eski eşi de sessiz kalmadı. Chloe Loughnan, Nesrin Ortaç'ın bu paylaşımının altına, siyah kalp ve dua emojisi koydu.

Serdar Ortaç’ın annesinden paylaşım!

AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Öte yandan Serdar Ortaç'ın, iki çocuk babası kardeşi Serkan Ortaç'ın Suadiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreni sırasında ayakta durmakta güçlük çektiği görülmüştü.

Serdar Ortaç’ın annesinden paylaşım!

'O KADAR PİŞMANIM Kİ'

Ünlü şarkıcı, kardeşinin hastalığının ilk başladığı 2019 yılında verdiği bir röportajda şunları söylemişti:

Kimseye belli etmedim ama hayatımda uzun zamandır hiç bu kadar ağlamadım. En son 1998'de hastalık nedeniyle sol gözüm kapandığında, 2012'de ise babam Mehmet Ortaç'ı kaybettiğimizde bu kadar çok ağladım. Annem ve ben perişanız. Serkan için tüm olanaklarımı seferber ettim. Kardeşimin sağlık durumu iyiyken işlerimin yoğunluğu nedeniyle ona vakit ayıramıyordum. Şimdi o kadar pişmanım ki! 'Niye daha fazla yanında değildim?' diye kendimi suçlayıp, duruyorum. Herkes ailesine, sevdiklerine zaman ayırsın. Sonra o büyük pişmanlık hiç geçmiyor. İnsanın üzerine çöküyor.

HDP'li Sırrı Sakık kirli pazarlığı ifşa etti! Kılıçdaroğlu sessizliğe gömüldü
CHP'den 'teklif yaptık' ifadelerine Muharrem İnce'den cevap
Dünya medyası deprem bölgesinin nabzını tuttu: 'Yeniden ayağa kaldırabilecek tek adam Erdoğan'dır!' Kararsız Seçmen detayı
Canan Kaftancıoğlu: İstanbul İl Başkanlığımıza olduğu düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşti
CHP’li Başkandan çirkin hakaret! Roman vatandaşları hırsızlıkla suçladı
Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran davet: Geri sayım başladı tüm Türkiye'ye çağrıda bulundu
'Türkiye enerji üssü' için dev adım! BOTAŞ yeni döneme göre yeniden hazırlanıyor
Millet İttifakı'nda 'ortak liste' krizi büyüyor
Yedili Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu kaynağını açıkladı: Uyuşturucu baronlarının parası
Demokrasi güzellemesi yapan Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtmayan itiraf! 'Adaylıktan çekil'
16 milyon emeklinin zamlı ikramiye ve maaşı hazır! İşte aylıklar için netleşen tarih
Manavgat'ta afetzedelerin yaraları sarıldı! Yangın sonrası yeniden ayağa kaldırıldı
YSK açıkladı! İşte 14 Mayıs'ta oy kullanacak seçmen sayısı...
Başkan Erdoğan duyurmuştu! AK Parti'den şahlanış dönemine üç sürpriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anketlerde açık ara öndeyiz
Kılıçdaroğlu'na PKK elebaşlarının kendisine yönelik desteği soruldu: Kavgayı değil barışı önceleyen bir anlayışı benimseyeceğiz
Yedili Masa'yı uyaran HDP'li Sırrı Sakık'tan Öcalan ve PKK'lılara 'özgürlük' vaadi
Şehit kızı Gülay Demir'den Akşener'e sert soru: Allah'tan korkmadınız, bir bekçinin şaşırmış kurşunundan mı korkacaksınız?
PKK elebaşı Mustafa Karasu Yedili Masa'ya 'ortak liste yapın' dedi: CHP ile İYİ Parti on ilde anlaştı
Meral Akşener'in kurşun tiyatrosunun nedeni belli oldu: Nevşin Mengü'den 'İYİ Parti'nin oyu yüzde 8'lere düştü' itirafı
7. yargı paketi yürürlükte: Konutta ’çat-kapı’ haciz tarih oldu

7. yargı paketi yürürlükte: Konutta ’çat-kapı’ haciz tarih oldu

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni dönem

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni dönem

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den rüzgar ve sağanak uyarısı

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den rüzgar ve sağanak uyarısı

Dağların arasında gizliydi: Kimse yerini bilmiyor herkes görmek için akın edecek

Dağların arasında gizliydi: Kimse yerini bilmiyor herkes görmek için akın edecek

İçinden fıçı fıçı para çıktı: Yürüyüş yaparken tesadüfen buldu herkes gizemli hazinenin peşine düştü

İçinden fıçı fıçı para çıktı: Yürüyüş yaparken tesadüfen buldu herkes gizemli hazinenin peşine düştü

Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: İstanbul'un simgesi için geri sayım başladı

Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: İstanbul'un simgesi için geri sayım başladı