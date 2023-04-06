Selami Şahin'in kardeşi hayatını kaybetti...
Türk müziğinin duayen isimlerinden Selami Şahin, Hatay'da yaşayan kardeşi İbrahim Şahin'in vefatıyla yıkıldı. Usta sanatçı, acı haberi sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı.
Selami Şahin, kardeş acısıyla sarsıldı. Hatay'da yaşayan İbrahim Şahin hayata gözlerini yumdu. Ünlü şarkıcı, acı haberi sosyal medya hesabından yayınladığı gönderiyle duyurdu.
"ACIMIZ BÜYÜK"
Birlikte çekilen eski fotoğraflarını yayınlayan Selami Şahin, "Kardeşim İbrahim Şahin’i kaybettik. Acımız büyük. Dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.
TAKİPÇİLERİNDEN DESTEK
Takipçileri, Selami Şahin'e başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.
"ACIMIZ BÜYÜK"
Birlikte çekilen eski fotoğraflarını yayınlayan Selami Şahin, "Kardeşim İbrahim Şahin’i kaybettik. Acımız büyük. Dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.
TAKİPÇİLERİNDEN DESTEK
Takipçileri, Selami Şahin'e başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.