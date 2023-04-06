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Pınar Altuğ kraliçe olduğu fotoğrafları paylaştı!

Sık sık nostaljik paylaşımlarda bulunan Pınar Altuğ, Instagram hesabından yayınladığı kareler ile yine çok konuşuldu. Ünlü isim, takipçilerini güzellik kraliçesi olduğu 1994'e götürdü. 19 yaşındaki Pınar Altuğ'a sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.

Ekleme: 6.04.2023 - 00:11 Güncelleme: 6.04.2023 - 00:13 / Editör: Ozge Selin
Pınar Altuğ, henüz lisedeyken mankenlik yapmaya başlamış, 1994 yılında katıldığı Miss Turkey yarışması ile güzelliği tescillenmişti. Ekranların uzun soluklu dizilerinden 'Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği 'Meltem' karakteri ile olarak hafızalarda yer eden oyuncu, şimdilerde tüm Türkiye'nin tanıdığı isimler arasında yer alıyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Pınar Altuğ, paylaşımlarıyla ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evliliği olan bir çocuk annesi Altuğ, takipçilerini bir kez daha yıllar öncesine götürdü.

Pınar Altuğ kraliçe olduğu fotoğrafları paylaştı!

48 yaşındaki ünlü isim, son olarak 19 yaşında Türkiye güzeli seçildiği, 4 Nisan 1994 tarihli yarışmadan karelere yer verdi. Birincilik tacını takan oyuncunun yaşadığı büyük mutluluk yüzüne yansıdı.

Pınar Altuğ kraliçe olduğu fotoğrafları paylaştı!

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