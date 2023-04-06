Pınar Altuğ kraliçe olduğu fotoğrafları paylaştı!

Pınar Altuğ, henüz lisedeyken mankenlik yapmaya başlamış, 1994 yılında katıldığı Miss Turkey yarışması ile güzelliği tescillenmişti. Ekranların uzun soluklu dizilerinden 'Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği 'Meltem' karakteri ile olarak hafızalarda yer eden oyuncu, şimdilerde tüm Türkiye'nin tanıdığı isimler arasında yer alıyor.Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Pınar Altuğ, paylaşımlarıyla ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evliliği olan bir çocuk annesi Altuğ, takipçilerini bir kez daha yıllar öncesine götürdü.48 yaşındaki ünlü isim, son olarak 19 yaşında Türkiye güzeli seçildiği, 4 Nisan 1994 tarihli yarışmadan karelere yer verdi. Birincilik tacını takan oyuncunun yaşadığı büyük mutluluk yüzüne yansıdı."TAM 29 SENE ÖNCE BU GECE"İşte 29 sene önce Miss Turkey gecesinden Pınar Altuğ ve 1999 yılında hayatını kaybeden annesi Selma Altuğ...