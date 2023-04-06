Mert Yazıcıoğlu Afra Saraçoğlu'nu sildi!

Geçtiğimiz aralık ayında Afra Saraçoğlu (25) ile dört yıllık ilişkisini bitiren ve kısa süre sonra meslektaşı Dilan Çiçek Deniz'le (28) yeni bir aşka yelken açan oyuncu Mert Yazıcıoğlu (29), son hamlesiyle dikkat çekti.

2018 yapımı 'İyi Oyun' adlı filmin setinde tanışan, arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu, Aralık 2022'de dört yıllık ilişkilerine nokta koydu. Yazıcıoğlu, sürpriz ayrılıktan kısa süre sonra bir diğer meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladı.Son dönemde özel hayatıyla magazin gündeminde olan yakışıklı oyuncu, sosyal medya hamlesiyle adından söz ettirdi. Mert Yazıcıoğlu, eski sevgilisi Afra Saraçoğlu'nu Instagram'da takipten çıktı.'Yalı Çapkını' dizisinde başrolü paylaştığı Mert Ramazan Demir ile hakkında çıkan haberleri net bir dille yalanlayan Afra Saraçoğlu ise eski sevgilisinin aksine sosyal medyada Mert Yazıcıoğlu'nu takip etmeye devam ediyor.