  • USD: 19,23 - 19,26
  • EURO: 21,05 - 21,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İbrahim Kutluay'dan 'evlilik' cevabı!

Bir döneme damga vuran eski basketbolcu İbrahim Kutluay'ın, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sosyetik güzel Edvina Sponza ile evlendiği iddia edilmişti. Geçtiğimiz gün Arnavutköy'de görüntülenen çift, konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Ekleme: 6.04.2023 - 09:06 Güncelleme: 6.04.2023 - 09:08 / Editör: Ozge Selin
Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, ilişkilerine bir dargın bir barışık devam ettiği Edvina Sponza ile birlikte geçtiğimiz sene 14 Şubat Sevgililer Günü akşamı Sarıyer'de bir mekana girerken kameralara yansımıştı.

"SİZ Mİ HABER VERDİNİZ?"

Akşamı baş başa geçirmek isteyen çift, mekanda basın mensuplarını görünce gerilmişti. Hızlıca tekrar mekana giriş yapan ikili, kısa süre sonra ise bulundukları yerden ayrılmıştı. Gittikleri işletmeye, "Gazetecilere siz mi haber verdiniz?" diyerek sitem eden ünlü çiftin Sevgililer Günü gecesi, keyifsiz başlamıştı.

BEBEK'TE ORTAYA ÇIKTILAR

Aşkları hız kesmeden devam eden sosyetik güzel Edvina Sponza ve eski basketbolcu İbrahim Kutluay çifti, geçtiğimiz ay ise Bebek'te görüntülenmişti.

Sabah saatlerinde köpeği ile yürüyüş yapan Edvina Sponza, parkta kısa bir mola vermişti. Köpeğiyle biraz vakit geçirdikten sonra yanına gelen sevgisi İbrahim Kutluay ile sarılan Sponza, sonrasında tekrar oturmuştu. Keyifli halleriyle dikkat çeken eski basketbolcu, sevgilisinin köpeğiyle uzun uzun oyun oynamıştı.

EVLENDİKLERİ İDDİA EDİLDİ

Yıllardır yaşadıkları çalkantılı aşk sonrası geçtiğimiz hafta evlendikleri iddia edilen İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza, önceki akşam Arnavutköy'de objektiflere takıldı. Havanın soğuk olmasına rağmen sporu aksatmayan ikili, keyifli halleriyle dikkat çekti.

"OKUYUNCA ÇOK ŞAŞIRDIK"

Paris'te evlendikleri iddialarıyla ilgili ilk kez açıklama yapan ünlü çiftten Kutluay, haber karşısında şaşkın olduğunu belirterek; şu ifadeleri kullandı:

Biz de haberi arkadaşlarımızdan öğrendik, okuyunca çok şaşırdık. Bir an dedik, 'Acaba Paris'te miyiz?' falan, 'Yanlış mı uyandık?' olduk.

Haberin 1 Nisan şakası olduğunu ve bazılarının ciddiye aldığını belirten eski basketbolcu, "Teşekkür ederiz, gördüğünüz gibiyiz" diyerek Sponza ile sporuna devam etti.


HDP'li Sırrı Sakık kirli pazarlığı ifşa etti! Kılıçdaroğlu sessizliğe gömüldü
CHP'den 'teklif yaptık' ifadelerine Muharrem İnce'den cevap
Dünya medyası deprem bölgesinin nabzını tuttu: 'Yeniden ayağa kaldırabilecek tek adam Erdoğan'dır!' Kararsız Seçmen detayı
Canan Kaftancıoğlu: İstanbul İl Başkanlığımıza olduğu düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşti
CHP’li Başkandan çirkin hakaret! Roman vatandaşları hırsızlıkla suçladı
Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran davet: Geri sayım başladı tüm Türkiye'ye çağrıda bulundu
'Türkiye enerji üssü' için dev adım! BOTAŞ yeni döneme göre yeniden hazırlanıyor
Millet İttifakı'nda 'ortak liste' krizi büyüyor
Yedili Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu kaynağını açıkladı: Uyuşturucu baronlarının parası
Demokrasi güzellemesi yapan Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtmayan itiraf! 'Adaylıktan çekil'
16 milyon emeklinin zamlı ikramiye ve maaşı hazır! İşte aylıklar için netleşen tarih
Manavgat'ta afetzedelerin yaraları sarıldı! Yangın sonrası yeniden ayağa kaldırıldı
YSK açıkladı! İşte 14 Mayıs'ta oy kullanacak seçmen sayısı...
Başkan Erdoğan duyurmuştu! AK Parti'den şahlanış dönemine üç sürpriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anketlerde açık ara öndeyiz
Kılıçdaroğlu'na PKK elebaşlarının kendisine yönelik desteği soruldu: Kavgayı değil barışı önceleyen bir anlayışı benimseyeceğiz
Yedili Masa'yı uyaran HDP'li Sırrı Sakık'tan Öcalan ve PKK'lılara 'özgürlük' vaadi
Şehit kızı Gülay Demir'den Akşener'e sert soru: Allah'tan korkmadınız, bir bekçinin şaşırmış kurşunundan mı korkacaksınız?
PKK elebaşı Mustafa Karasu Yedili Masa'ya 'ortak liste yapın' dedi: CHP ile İYİ Parti on ilde anlaştı
Meral Akşener'in kurşun tiyatrosunun nedeni belli oldu: Nevşin Mengü'den 'İYİ Parti'nin oyu yüzde 8'lere düştü' itirafı
7. yargı paketi yürürlükte: Konutta ’çat-kapı’ haciz tarih oldu

7. yargı paketi yürürlükte: Konutta ’çat-kapı’ haciz tarih oldu

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni dönem

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni dönem

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den rüzgar ve sağanak uyarısı

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den rüzgar ve sağanak uyarısı

Dağların arasında gizliydi: Kimse yerini bilmiyor herkes görmek için akın edecek

Dağların arasında gizliydi: Kimse yerini bilmiyor herkes görmek için akın edecek

İçinden fıçı fıçı para çıktı: Yürüyüş yaparken tesadüfen buldu herkes gizemli hazinenin peşine düştü

İçinden fıçı fıçı para çıktı: Yürüyüş yaparken tesadüfen buldu herkes gizemli hazinenin peşine düştü

Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: İstanbul'un simgesi için geri sayım başladı

Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: İstanbul'un simgesi için geri sayım başladı