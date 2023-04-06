İbrahim Kutluay'dan 'evlilik' cevabı!

Bir döneme damga vuran eski basketbolcu İbrahim Kutluay'ın, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sosyetik güzel Edvina Sponza ile evlendiği iddia edilmişti. Geçtiğimiz gün Arnavutköy'de görüntülenen çift, konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, ilişkilerine bir dargın bir barışık devam ettiği Edvina Sponza ile birlikte geçtiğimiz sene 14 Şubat Sevgililer Günü akşamı Sarıyer'de bir mekana girerken kameralara yansımıştı.



"SİZ Mİ HABER VERDİNİZ?"



Akşamı baş başa geçirmek isteyen çift, mekanda basın mensuplarını görünce gerilmişti. Hızlıca tekrar mekana giriş yapan ikili, kısa süre sonra ise bulundukları yerden ayrılmıştı. Gittikleri işletmeye, "Gazetecilere siz mi haber verdiniz?" diyerek sitem eden ünlü çiftin Sevgililer Günü gecesi, keyifsiz başlamıştı.



BEBEK'TE ORTAYA ÇIKTILAR



Aşkları hız kesmeden devam eden sosyetik güzel Edvina Sponza ve eski basketbolcu İbrahim Kutluay çifti, geçtiğimiz ay ise Bebek'te görüntülenmişti.



Sabah saatlerinde köpeği ile yürüyüş yapan Edvina Sponza, parkta kısa bir mola vermişti. Köpeğiyle biraz vakit geçirdikten sonra yanına gelen sevgisi İbrahim Kutluay ile sarılan Sponza, sonrasında tekrar oturmuştu. Keyifli halleriyle dikkat çeken eski basketbolcu, sevgilisinin köpeğiyle uzun uzun oyun oynamıştı.



EVLENDİKLERİ İDDİA EDİLDİ



Yıllardır yaşadıkları çalkantılı aşk sonrası geçtiğimiz hafta evlendikleri iddia edilen İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza, önceki akşam Arnavutköy'de objektiflere takıldı. Havanın soğuk olmasına rağmen sporu aksatmayan ikili, keyifli halleriyle dikkat çekti.



"OKUYUNCA ÇOK ŞAŞIRDIK"



Paris'te evlendikleri iddialarıyla ilgili ilk kez açıklama yapan ünlü çiftten Kutluay, haber karşısında şaşkın olduğunu belirterek; şu ifadeleri kullandı:



Biz de haberi arkadaşlarımızdan öğrendik, okuyunca çok şaşırdık. Bir an dedik, 'Acaba Paris'te miyiz?' falan, 'Yanlış mı uyandık?' olduk.



Haberin 1 Nisan şakası olduğunu ve bazılarının ciddiye aldığını belirten eski basketbolcu, "Teşekkür ederiz, gördüğünüz gibiyiz" diyerek Sponza ile sporuna devam etti.





