Hüsnü Şenlendirici kansere yakalandı!

Şu sıralar Kanal D ekranlarında 'Şarkılar Bizi Söyler' programı ile boy gösteren ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin kansere yakalandığı öğrenildi. İki çocuk babası Şenlendirici'nin, bağırsak kanserine yakalandığı ortaya çıktı.DOKTOR KONTROLÜNDE KALACAKÖnceki gün hastalığı sebebiyle özel bir hastanede ameliyat olan ünlü ismin bağırsağından 11 santim alındığı ve müzisyenin bir hafta daha doktor kontrolünde kalacağı öğrenildi.Ameliyat sonrası durumu iyi olan Hüsnü Şenlendirici'yi, ailesi ve yakın dostları yalnız bırakmadı.HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ KİMDİR?Hüsnü Şenlendirici, Roman kökenli müzik geleneğine sahip bir ailenin çocuğudur. Dedeleri Hüsnü Şenlendirici (klarnet, trompet) ve Fahrettin Köfeci (klarnet) ve babası Ergün Şenlendirici (trompet) gibi o da 5 yaşında klarnet çalmaya başlamıştır.Vurmalı çalgılar ustası Okay Temiz'in o yıllardaki 'Magnetic Band' grubu ile çalmaya başlayan Şenlendirici, grupla birlikte yüzlerce festivalde Türkiye’yi temsil etmiştir. O sırada, “Embrio” grubunun albüm kaydında çalmış ve birlikte turneye çıkmışlardır.BİRÇOK SANATÇIYA EŞLİK ETTİBaşta Türk müziğinin çeşitli dallarındaki sanatçılar olmak üzere, Türk pop ve cazının önemli sanatçılarına sahne ve albüm kayıtlarında eşlik etmiştir.