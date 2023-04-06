Gamze Özçelik'ten anlamlı hareket

Gamze Özçelik kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Çadır kentlere yardımlarını ulaştıran Gamze Özçelik, son olarak Umuda Koşanlar Derneği ile depremzedelere iftar verdi.

Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile beraber deprem bölgesindeki yardım çalışmalarına devam ediyor. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinden etkilenen şehirlerimize desteklerini sunan Gamze Özçelik, son olarak bir iftar davetinde bulundu.Umuda Koşanlar Derneği ile birlikte Hatay'da bulunan konteyner kentte iftar veren Gamze Özçelik, çalışmalarını sosyal medya hesabından da sürdürüyor.Gamze Özçelik kurucusu olduğu dernek ile hem yurt içinde ve hem de yurt dışında Umuda sosyal sorumluluk çalışmaları yürütüyor ve çalışmalarını takipçileri paylaşıyor.