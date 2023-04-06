Ev sahibiyle karakolluk oldu!

Ünlü sanatçı Özcan Deniz ev sahibi ile karakolluk oldu. Rögar kapağı ile başlayıp kira ödemesi ile devam eden tartışmada ev sahibinin, kiracısı Özcan Deniz'i tehdit ettiği öne sürüldü.

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in ev sahibi ile karşı karşıya kaldığı öğrenildi. Özcan Deniz eşi yeni Samar Dadgar ile birlikte Sarıyer'de kiraya çıkmışlardı. Ancak sanatçı Sarıyer'de kiraya çıktığı villasının ev sahibiyle karakolluk oldu.



Sabah'ın haberine göre; olay 2 Mart'ta gerçekleşti. Özcan Deniz ve eşi oturduğu sırada, sitenin bahçe işleriyle uğraşmakta olan görevli, kapılarını çalarak Deniz'in aracını bahçenin önünden çekmesini istedi. Ev sahibinin bahçede rögar kapağı açacağını öğrenen Deniz, böyle bir çalışma için kendilerine önceden haber vermeleri gerektiğini belirtti.



İddiaya göre ev sahibi Özcan Deniz'in yanına geldi ve tehditler savurmaya başladı. İki isim arasında, daha öncesine dayalı kira ödemesi konusundan da tartışma çıktı ve olay günü tartışma büyüdü.



ÖZCAN DENİZ'İN EV SAHİBİNİ ÖFKELENDİREN TARTIŞMA



Tartışma sırasında iddiaya göre ev sahibi öfkelendi ve kiracısı olan Özcan Deniz'e, 'Ölmeyi hak ediyorsun, silahımı almaya gidiyorum git sen de silahını al' dedi. Bu sırada Özcan Deniz'in eşi telefonunu gösterip kayda aldığını söyleyince, ev sahibi aracına gitmekten vazgeçti ve tartışmaya bir süre daha devam etti.



OLAYLA İLGİLİ YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR



Karakola taşınan olayda ifade veren ev sahibi Osman B., "Özcan Deniz'in evine giderek 25 bin kira bedelini kendisine teslim etmiş ve kiraya artış yaptığımı söyleyerek tekrar yatırmasını söylemiştim.



Ancak hesabıma 2 Mart günü Özcan Deniz adına yine 31 bin 500 olarak yine para geldi. Zaten benim Deniz'e iade ettiğim kısmı vergi harici kısımdı. Kendisi kira konusunda yine bildiğini okudu. Bende olay günü villaya giderek görevliye Özcan Deniz'i çağırmasını söyledim." ifadesini kullandı.



Osman B., ifadesinin devamında, 'Özcan Deniz yanıma geldiğinde kardeşi ile benim oğlumun konuştuğunu kira işini halledebileceklerini söyledi.' diye konuştu.



Daha sonra Özcan Deniz'in evine giderek polise haber verdiğini belirten ev sahibi, ünlü şarkıcıyı tehdit etmediğini yalnızca kira konusunda konuşmak için ikamet yerine gittiğini söyledi. Olayla ilgili yürütülmekte olan soruşturma devam ediyor.

