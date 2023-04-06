Ekin Koç'tan 'evlilik' cevabı!

Oyuncu Ekin Koç, Taksim İKSV binasında düzenlenen ve sunuculuğunu Cem Davran’ın yaptığı Sinema Yazarları Derneği'nin (SİYAD) 55. Yılın En İyileri Ödül Töreni’ne katıldı. yeni projesinden bahseden Ekin Koç, özel hayatıyla ilgili soruyu da cevapladı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ekin Koç, “Burada iki film ile birlikte olmak güzel. Bu tarz organizasyonları seviyorum. Tanıdığım insanları uzun süre görmeyince böyle yerlerde denk geliyorum” dedi.YENİ FİLMİNİ AÇIKLADIÜnlü oyuncu, “Şu an bir filme hazırlanıyoruz, temmuz ayında çekilecek. Tam Türkçe adından emin değilim ama ‘Öldürdüğüm Şeyler’ diye kodladık biz" şeklinde konuştu.Muhabirlerin “İlişkiniz nasıl gidiyor? Uzun süredir sizi yan yana görmedik" sözleri üzerine Ekin Koç, "Gayet iyi gidiyor bence. Evlilik ile ilgili bir düşüncemiz yok şimdi” ifadelerini kullandı.