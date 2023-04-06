Attila Atasoy askerlik fotoğrafını paylaştı...

1975 Eurovision Türkiye elemelerinde ikinci olduğu 'Dilenci' şarkısıyla tanınan Attila Atasoy, sosyal medya hesabında askerlik yıllarında çekilen üniformalı bir fotoğrafına yer verdi.

İlk plağını 1974 yılında dolduran Attila Atasoy, 1975'te 'Ümit Veren Şarkıcı' ödülüne layık görülürken, 1982'de Bulgaristan'ın Slanchev Briag kasabasında yapılan müzik festivalinde Türkiye'yi temsil etti ve iki ödül aldı.1979 yılında çekilen askerlik fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan 69 yaşındaki sanatçı, "Sıhhiye Taburu-Eczacı Bölüğü... Hüseyin Gazi-Mamak / Ankara" mesajını yazdı.