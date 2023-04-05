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Leonardo DiCaprio hakim karşısına çıktı

Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'nun Malezyalı kaçak yatırımcı Jho Low ile bağlantısı olması nedeniyle FBI tarafından gözaltına alındı. Mahkeme çıkıp tanıklık yapan Leonardo DiCaprio'ya mahkemede "Ne iş yapıyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Ünlü oyuncuya sorulan soru sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 5.04.2023 - 08:38 Güncelleme: 5.04.2023 - 08:38 / Editör: Ozge Selin
Malezyalı yatırımcı Jho Low ile ilişkisi sebebiyle FBI tarafından sorgulanan Oscar ödüllü dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio Pras Michel adlı rapçi için mahkemede tanıklık yaptı. Jho Low'dan ABD'li siyasetçilere rüşvet vermek üzere para almakla suçlanan rapçi Pras Michel, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

DiCaprio'nun hiçbir şekilde yasal olmayan bir işe karışmadığı belirtildi. Mahkemede tanıklık yapan 48 yaşındaki oyuncuya bir avukatın "Saçma bir soru olacağını bilsem de sormak zorundayım, ne iş yapıyorsunuz?" diye sorması ise gündem oldu.

Daha önce hakkında arama emri olan yatırımcı ile ilgili sorguya çekilen Leonardo DiCaprio, Bloomberg'in haberine göre; 2018'de de yetkililer tarafından sorgulanmıştı. Jho Low, yaklaşık 4.5 milyar dolar değerinde kara para aklamakla suçlanıyor.

The Guardian'ın haberi göre; Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio, Jho Low ile 2010'da bir gece kulübünde tanıştı. Raporlara göre DiCaprio, "Onun için çalışıyordum ve bu iş sosyalleşmemize de sebep oldu. Birbirimize daha çok görmeye başladık" dedi. İkilinin 1 milyar doları aşan bir bütçelik bir film prodüksiyonu yaratma ve oyuncunun filmlerinden esinlenen Warner Bros tema parkları kurma fikirleri olduğu biliniyor. İkili, ayrıca Belize'de çevre dostu bir otel de inşa etmek istiyordu.

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