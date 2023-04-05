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Hayran sevgisi Neslihan Atagül'ü korkuttu!

Kendisi gibi oyuncu Kadir Doğulu ile 2016 yılında nikâh masasına oturan Neslihan Atagül, Beyoğlu'nda rol arkadaşları ile birlikte başrolünde yer aldığı filmi izledi. Sekiz yaşında oyuncu olmaya karar verdiğini söyleyen ünlü isim, oyuncu adaylarına çağrıda bulundu. Röportaj sırasında Atagül'ün sevenleri izdihama neden oldu.

Ekleme: 5.04.2023 - 08:40 Güncelleme: 5.04.2023 - 08:42 / Editör: Ozge Selin
Neslihan Atagül ve Serkan Çayoğlu, başrolü paylaştıkları 'Ah Belinda' filmini önceki gece Beyoğlu'nda bir restoranda ekip arkadaşları ile izledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan güzel oyuncu, "Çok heyecanlıyım, herkes çok beğendi, umarım izleyenler de beğenir. Elimden geldiğince rolümün hakkını vermeye çalıştım, çekim aşaması da çok heyecanlı ve güzel geçti" açıklamasını yaptı.

"İÇİMDEKİ CILIZ SESE İNANDIM"

Atagül, "Sekiz yaşında oyuncu olmaya karar vermiştim. Ailemin ve arkadaşlarımın bana inançsızlıkları beni tetikledi ve hep o içimdeki cılız sese inandım ve bunun peşinden gitmeye karar verdim, böylelikle bugünlere geldim. Herkes önce kendine inansın ve güvensin" diyerek, oyuncu adaylarına nasihatte bulundu.

"BU YOLU ÇEVREMİN BANA OLAN İNANÇSIZLIĞI TETİKLEDİ"

Geçtiğimiz günlerde Marie Claire dergisine röportaj veren Neslihan Atagül, oyuncu olmaya nasıl karar verdiğini şu sözlerle anlamıştı:

Sekiz yaşındaydım oyuncu olmak istediğimi ilk kez dile getirdiğim. Babamla film izliyorduk, ona söylemiştim. Hiç unutmam, başımı okşayarak ‘Olursun kızım’ demişti. Pek de inanmamıştı. Sonrasında da aslında çevremden hissettiğim hep aynıydı. Biraz geçiştirmek, biraz da inançsızlık. Bugün meslek seçimim ve sonrasında izlediğim yolun temel tetikleyicisi, çevremin bana olan inançsızlıklarından kaynaklanan ve pekişen kendime olan inancım diyebilirim.

BİR ANDA İZDİHAM!

30 yaşındaki oyuncu, röportaj verdiği esnada etrafını bir anda hayranları sardı. Bu ilgi karşısında çok şaşıran ve sevinen Atagül, röportajı yarıda keserek, mekana geri dönmek zorunda kaldı.

Kalabalığın dağılmasını mekan içinde bekleyen Neslihan Atagül'ü, hayran sevgisi korkuttu. Ünlü isim, daha sonra mekandan ayrılarak evinin yolunu tuttu.

"YOLU AÇIK OLSUN"

Ah Belinda filminin başrol oyuncularından Serkan Çayoğlu ise "Keyifli ve güzel bir iş oldu. Yolu açık olsun. ÇÖok mutlu ve heyecanlıyım" diyerek duygularını dile getirdi.

Hayran sevgisi Neslihan Atagül'ü korkuttu!
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