CZN Burak takipçi rekoru kırıyor

İşletmeci CZN Burak, sosyal medyada takipçi rekoru kırıyor. CZN Burak'ın Instagram'da takipçi sayısı 48 milyona ulaşırken TikTok'ta ise 70 milyonu buldu.

Restoranıyla dünya üzerinde de büyük bir üne kavuşan ünlü işletmeci CZN Burak, sosyal medya uygulamalarındaki hesaplarında takipçi rekoru kırıyor.



Deprem bölgesinde yaptığı çalışmalar ile de takdir toplayan CZN Burak, TikTok uygulaması üzerinde rekor takipçi sayısına ulaştı.



CZN BURAK'TAN TİKTOK REKORU



Instagram hesabında 48 milyon takipçisi bulunan CZN Burak, TikTok üzerinde ise takipçi rekoruna ulaştı.



CZN Burak'ın TikTok hesabında şu ana kadar takipçi sayısı 70 milyona ulaştı. CZN Burak, eğlence platformu TikTok'ta hem eğlenceli paylaşımlar yapıyor hem de dikkat çekici paylaşımlarda bulunuyor.



