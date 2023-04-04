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Uraz Kaygılaroğlu: "Orası benim şahsi yerim!"

Uraz Kaygılaroğlu, önceki akşam Kadıköy'de görüntülendi. Çıkışta gazetecilerle sohbet eden oyuncu Instagram hesabından en yakın arkadaşlarını takipten çıkması olayı sorulması üzerine konuştu. Kaygılaroğlu'nun sildiği kişiler arasında Engin Öztürk, Aras Bulut İynemli, Kaan Yıldırım ve Demet Özdemir gibi isimler vardı.

Ekleme: 4.04.2023 - 09:08 Güncelleme: 4.04.2023 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada detoksa gitti ve birçok ismi takip etmeyi bıraktı. Yaklaşık 400 kişiyi takipten çıkan oyuncunun bu hamlesi çok dikkat çekti.

YAKIN ARKADAŞINI DA SİLDİ

Kaygılaroğlu'nun sildiği kişiler arasında yakın arkadaşı Kaan Yıldırım'ın yanı sıra Engin Öztürk, Aras Bulut İynemli, Demet Özdemir ve Hazal Subaşı da var.

TATİLE GİTMİŞLERDİ

Uraz Kaygılaroğlu, 2022 yazını Kaan Yıldırım ile tatil yaparak geçirmişti. Kaygılaroğlu, Demet Özdemir ile' Sen Kiminle Dans Ediyorsun' filminde başrolü paylaşmıştı.

'ÖNÜMÜZDEKİ SENE İÇİN BİR ŞEYLER YAPACAĞIZ'

Ünlü oyuncu, önceki akşam Kadıköy'de görüntülendi. Çıkışta gazetecilerle sohbet eden oyuncu, çıkan dizi haberleri ile ilgili, 'Her şey yolunda. Dizi haberlerini Twitter'dan gördüm. Ama şu anda öyle bir şey yok. Yani hiçbir şey belli değil. Önümüzdeki sene için bir şeyler yapacağız. Ama yazıldığı gibi partner ya da herhangi bir şey belli değil' dedi.
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