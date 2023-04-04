Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından büyük bir yıkım yaşayan Hatay, 20 Şubat akşamı da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Hatay'daki depremler, birçok çevre ili de şiddetli bir şekilde etkiledi.Toplam 11 ilde yıkıma yol açan felaketler sonrası sanat camiası tek yürek oldu. Bağış ve yardım çağrıları için sosyal medya hesaplarını kullanan ünlüler, 6 Şubat'tan bu yana pek çok paylaşım yaptı. Bu isimlerden biri de, ünlü şarkıcı Sinan Akçıl oldu.Sinan Akçıl, geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu etkinlik kapsamında Nurdağı, İslahiye, Kırıkhan ve İskenderun çadır kentlerini ziyaret ederek, depremzede vatandaşlar ile bir araya geldi.İftar öncesi kolları sıvayan Akçıl yemek yapımına yardım ederek yaptığı yemekleri depremzedelere kendi elleri ile dağıttı. Duygusal anların da yaşandığı ziyarette Akçıl yanında getirdiği oyuncakları etrafını saran çocuklara dağıttı.İftar saati geldiğinde çadır kentteki bir ailenin çadırına konuk olan Akçıl iftarını aile ile beraber açtı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü isim, şöyle konuştu:Bakanımız Mehmet Kasapoğlu ile konuştuk ve bu şekilde vatandaşlarımıza moral vermek yanlarında olmak istedik. Depremden zarar gören tüm illere, ilçelere, köylere gideceğiz onların yanında olduğumuzu göstereceğiz. Sadece gelip, fotoğraf çektirip, şov yapıp, gidenler değil; gerçekten yaraların sarılması için çalışanlardan olacağız.Şarkıcıya ziyaretleri sırasında her programda bir ünlü isim daha eşlik edecek. Akçıl'ın bu programlar kapsamında ilk konuk sanatçısı ise Aleyna Kalaycıoğlu oldu.