Sinan Akçıl: "Şov yapıp gitmeyeceğiz!"
Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ilk gününden beri depremzedeler için yardım çağrısında bulunan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu etkinlik kapsamında depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. Gazetecilerle konuşan Akçıl, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından büyük bir yıkım yaşayan Hatay, 20 Şubat akşamı da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Hatay'daki depremler, birçok çevre ili de şiddetli bir şekilde etkiledi.
Toplam 11 ilde yıkıma yol açan felaketler sonrası sanat camiası tek yürek oldu. Bağış ve yardım çağrıları için sosyal medya hesaplarını kullanan ünlüler, 6 Şubat'tan bu yana pek çok paylaşım yaptı. Bu isimlerden biri de, ünlü şarkıcı Sinan Akçıl oldu.
DEPREMZEDELERLE BİR ARAYA GELDİ
Sinan Akçıl, geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu etkinlik kapsamında Nurdağı, İslahiye, Kırıkhan ve İskenderun çadır kentlerini ziyaret ederek, depremzede vatandaşlar ile bir araya geldi.
YEMEKLERİ KENDİSİ DAĞITTI
İftar öncesi kolları sıvayan Akçıl yemek yapımına yardım ederek yaptığı yemekleri depremzedelere kendi elleri ile dağıttı. Duygusal anların da yaşandığı ziyarette Akçıl yanında getirdiği oyuncakları etrafını saran çocuklara dağıttı.
"YANLARINDA OLMAK İSTEDİK"
İftar saati geldiğinde çadır kentteki bir ailenin çadırına konuk olan Akçıl iftarını aile ile beraber açtı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü isim, şöyle konuştu:
Bakanımız Mehmet Kasapoğlu ile konuştuk ve bu şekilde vatandaşlarımıza moral vermek yanlarında olmak istedik. Depremden zarar gören tüm illere, ilçelere, köylere gideceğiz onların yanında olduğumuzu göstereceğiz. Sadece gelip, fotoğraf çektirip, şov yapıp, gidenler değil; gerçekten yaraların sarılması için çalışanlardan olacağız.
ÜNLÜ İSİMLER EŞLİK EDECEK
Şarkıcıya ziyaretleri sırasında her programda bir ünlü isim daha eşlik edecek. Akçıl'ın bu programlar kapsamında ilk konuk sanatçısı ise Aleyna Kalaycıoğlu oldu.
Toplam 11 ilde yıkıma yol açan felaketler sonrası sanat camiası tek yürek oldu. Bağış ve yardım çağrıları için sosyal medya hesaplarını kullanan ünlüler, 6 Şubat'tan bu yana pek çok paylaşım yaptı. Bu isimlerden biri de, ünlü şarkıcı Sinan Akçıl oldu.
DEPREMZEDELERLE BİR ARAYA GELDİ
Sinan Akçıl, geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu etkinlik kapsamında Nurdağı, İslahiye, Kırıkhan ve İskenderun çadır kentlerini ziyaret ederek, depremzede vatandaşlar ile bir araya geldi.
YEMEKLERİ KENDİSİ DAĞITTI
İftar öncesi kolları sıvayan Akçıl yemek yapımına yardım ederek yaptığı yemekleri depremzedelere kendi elleri ile dağıttı. Duygusal anların da yaşandığı ziyarette Akçıl yanında getirdiği oyuncakları etrafını saran çocuklara dağıttı.
"YANLARINDA OLMAK İSTEDİK"
İftar saati geldiğinde çadır kentteki bir ailenin çadırına konuk olan Akçıl iftarını aile ile beraber açtı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü isim, şöyle konuştu:
Bakanımız Mehmet Kasapoğlu ile konuştuk ve bu şekilde vatandaşlarımıza moral vermek yanlarında olmak istedik. Depremden zarar gören tüm illere, ilçelere, köylere gideceğiz onların yanında olduğumuzu göstereceğiz. Sadece gelip, fotoğraf çektirip, şov yapıp, gidenler değil; gerçekten yaraların sarılması için çalışanlardan olacağız.
ÜNLÜ İSİMLER EŞLİK EDECEK
Şarkıcıya ziyaretleri sırasında her programda bir ünlü isim daha eşlik edecek. Akçıl'ın bu programlar kapsamında ilk konuk sanatçısı ise Aleyna Kalaycıoğlu oldu.