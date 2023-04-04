Oğlu ile verdiği poz yüzleri gülümsetti

Leyla Lydia Tuğutlu evlenmiş ve anne olmuştu. Bir oğlu bulunan ve uzun süredir oyunculuk yapmayan Leyla Lydia Tuğutlu, oğlu ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Tuğutlu, paylaşımında 'Benim küçük evrenim' ifadesini kullandı.29 Ekim 1989'da Berlin'de dünyaya gelen Leyla Lydia Tuğutlu, konservatuvara giderek keman eğitimi aldı. İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı öğrencisi olan Leyla Lydia Tuğutlu, iyi derecede Türkçe, İngilizce ve Almanca konuşabilmektedir. Tuğutlu, 2008 yılında Türkiye güzeli seçilmiştir.