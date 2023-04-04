Oğlu ile verdiği poz yüzleri gülümsetti
2008 Türkiye güzeli Leyla Lydia Tuğutlu, sosyal medya hesabından oğlu ile yeni bir pozunu paylaştı.
Leyla Lydia Tuğutlu evlenmiş ve anne olmuştu. Bir oğlu bulunan ve uzun süredir oyunculuk yapmayan Leyla Lydia Tuğutlu, oğlu ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Tuğutlu, paylaşımında 'Benim küçük evrenim' ifadesini kullandı.
LEYLA LYDİA TUĞUTLU HAKKINDA
29 Ekim 1989'da Berlin'de dünyaya gelen Leyla Lydia Tuğutlu, konservatuvara giderek keman eğitimi aldı. İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı öğrencisi olan Leyla Lydia Tuğutlu, iyi derecede Türkçe, İngilizce ve Almanca konuşabilmektedir. Tuğutlu, 2008 yılında Türkiye güzeli seçilmiştir.
LEYLA LYDİA TUĞUTLU HAKKINDA
29 Ekim 1989'da Berlin'de dünyaya gelen Leyla Lydia Tuğutlu, konservatuvara giderek keman eğitimi aldı. İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı öğrencisi olan Leyla Lydia Tuğutlu, iyi derecede Türkçe, İngilizce ve Almanca konuşabilmektedir. Tuğutlu, 2008 yılında Türkiye güzeli seçilmiştir.