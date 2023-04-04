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Kaan Urgancıoğlu sevgilisiyle görüntülendi

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu, önceki gün sevgilisi Burcu Denizer ile trafikte görüntülendi. Kendisini görüntüleyen muhabirlerle konuşan oyuncu, gülümseyerek objektiflere poz vermeyi de ihmal etmedi.

Ekleme: 4.04.2023 - 08:55 Güncelleme: 4.04.2023 - 08:56 / Editör: Ozge Selin
Kanal D'nin, her pazar izleyiciyi ekrana kilitleyen Ay Yapım imzalı ‘Yargı’ dizisinde 'Savcı Ilgaz' karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu, geçtiğimiz sene Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülenmişti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 40 yaşındaki oyuncu, dizideki partneri Pınar Deniz’le ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

Biz çok keyif alıyoruz birlikte çalışmaktan. İnsanlar bizi yakıştırıyor, geçen Pınar söylemiş hakikaten çok hoşumuza gidiyor. Zaten maksat buydu, bizim yakışmamızdı.

"BEN DE 'BU KADAR DA OLMAZ' DİYORUM"

Dizide her bölümün merak uyandıran bir sonu olması hakkında Urgancıoğlu, “Ben de senaryoyu okuyunca, 'Bu kadar da olmaz' diyorum. Hatta 3-4 kere tekrar okuyorum. Senaristimiz Sema’nın (Ergenekon) ellerine sağlık. Her bölüm biz de, seyirci de merak halinde oluyor” açıklamasını yapmıştı.

KAMERALARA GÜLÜMSEDİ

41 yaşındaki yakışıklı oyuncu, son olarak geçtiğimiz Pazar günü Baltalimanı'nda trafikteyken objektiflere takıldı. evgilisi Burcu Denizer ile trafikte seyir halinde olan Urgancıoğlu, basın mensuplarını görünce kameralara gülümseyerek poz verdi.

"MUTLUYUM"

Gazetecilerle konuşarak trafikte kaldıklarını söyleyen oyuncu, "Pazar trafiğinin azizliğine uğradık. Her şey yolunda, dizimiz de devam ediyor. Çok da güzel devam ediyoruz. Mutluyum" diye konuştu.

"YOLU TUTMAYALIM"

Kaan Urgancıoğlu, daha sonra açılan trafikte, "Yolu çok tutmayalım. Size kolay gelsin" ifadelerini kullandı ve oradan ayrıldı.

Kaan Urgancıoğlu sevgilisiyle görüntülendi
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