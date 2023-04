Hülya Koçyiğit kanserle mücadelesini anlattı!

Hülya Koçyiğit, "Korkmuyorum, Farkındayım" etkinliği kapsamında tedavi sürecini anlattı. Kızı Gülşah Alkoçlar kansere yakalandığında korkuya kapıldığını belirten 75 yaşındaki sanatçı, “Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Büyük bir isyandı benim için. O dönemde, ‘neden evladıma, neden bana değil’ diye isyanlar ettim. 3 yıl sonra ben de kanser oldum. İsyanımın cezalandırıldığını düşünüyorum. Ama evladımın kanser olması benim için çok daha ağırdı. Kendi hastalığımı daha kolay kabullendim. Ama çok şükür ki başarılı tedavi gördü iyileşti” açıklamasını yaptı."KIZAKLA KAYARKEN DUVARA ÇARPTIM, TETKİKLER SONRASI KANSER OLDUĞUM ANLAŞILDI"Kanser olduğu dönemi anlatan Hülya Koçyiğit, şu ifadeleri kullandı:Kızım kanseri atlattıktan sonra bunu kutlamak için dağa çıktık. Çocuklar kızakla kayıyor. Ben de yaşımı başımı unutup, yüzüstü kızakla baş aşağı inerken duvara çarptım. Tatilden döndüğümde ise ağrılarım devam etti. Röntgen çektirdik. Tomografi derken bir şüphe var ama çok da net bir şey söylenmiyor. Ardından kontroller devam etti. New York’ta seyahat yaparken doktora gittim. Doktor hemen ‘Biyopsi yapalım’ dedi. Ciğerim söndü biyopside. Böyle ihtimali söylemişlerdi ama binde bir ihtimaldi. Biyopsi sonrası akciğer kanseri teşhisi koyuldu. Doktor 'Ameliyatı şimdi yaparsam kemoterapiye gerek kalmayacak, kanser bitmiş olacak' dedi. Ben zaman istedim. Kolay bir karar değildi. Ameliyat fobim de var. Sonunda karar verdim, ameliyat oldum. Türkiye’ye döndüm. Doktorum Türkiye’ye döndüğümde 'Neden orada ameliyat olma ihtiyacı duydunuz?' dedi. Bugün böyle bir şeyle karşılaşırsam kendimi hiç düşünmeden Türk hekimlerine teslim ederim."ERKEN TEŞHİS SAYESİNDE KURTULDUK"Usta oyuncu, “İyi ki böyle anma günleri var. Kanser Haftası nedeniyle daha çok kişiye ulaşıp ‘Erken teşhis hayat kurtarır’ deme imkânımız var. Günümüzde tedavi şekilleri giderek daha da kolaylaştığı için kanser olmaktan korkmayın. Erken teşhis olduğu zaman hayat kurtarıyor. Ben de buna bir örneğim. Kızım da bir örnek. Ne yazık ki her ikimiz de buna yakalandık. Ama erken teşhis olduğu için tedaviyle tekrar hayatımıza kavuşabildik” şeklinde konuştu."AİLEMİN ŞEFKATİ BENİ GÜÇLENDİRDİ"Hülya Koçyiğit, "Özellikle biz hanımların mamografi olması çok önemlidir. Ayrıca bu kötü dönemimde ailemin, eşimin ilgisi ve şefkati, anlayışı beni güçlendirdi. O dönemde iyileşeceğinize inanmak istiyorsunuz. Dolayısıyla yakınlarınız size bu morali veriyorsa her şeyi kolay atlatıyorsunuz. Bugün özellikle tıpta gördüğümüz hizmetler için de teşekkür ediyorum" dedi.“ÖZELLİKLE 50 YAŞIN ÜSTÜNDEKİLER TARAMA TESTİ YAPTIRSIN”Türkiye’de görülen kanser oranları hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Koray Topgül ise “Türkiye'de erkek-kadın cinsiyet ayrımından hareket edersek erkeklerde en çok akciğer kanserinin kadınlarda meme kanseri görülüyor. Erkeklerde ikinci olarak prostat ve mide kanseri olarak ilerliyor. Kadınlarda ise ikinci olarak tiroid kanseri sıklıkta, akciğer kanseri de onu takip ediyor. Kanser Farkındalık Haftası kapsamında özellikle en çok görülen kanserleri ‘nasıl tararız, nasıl yaparız’ anlatmak istedik. Bunların hepsi çok basit yöntemlerle Sağlık Bakanlığı'yla uygulanan programlarla hem meme kanseri hem rahim ağzı kanserleri, hem akciğer kanseri, kolon kanserleri çok gördüğümüz yeni kanserler. Bunların tarama programları var. Hastalarımız risk altındaki insanlarımız, bu testlerini yaptırabilirler. Özellikle 50 yaşın üstünde, sigara, alkol gibi maddelere maruziyetleri fazla olan kişilere sağlık kurumlarında bu taramaları yaptırmalarını öneriyorum. Çünkü ne kadar erken yakalayabilirsek o kadar kolay ve daha az zarar vererek tedavi edebiliyoruz. Dolayısıyla erken tanı çok önemli. Farkındalık haftasında da bunu vurgulamak istiyoruz. Yani farkında olalım, korkmayalım” uyarısında bulundu.