Barış Falay ile Esra Ronabar'ın gurur günü...

Kendisi gibi oyuncu Esra Ronabar ile mutlu bir evliliği olan Barış Falay'ın oğlu Mavi Rüzgar, yelkencilik alanına yöneldi.Spor alanında kendisine başarılı bir kariyer çizme yolunda ilerleyen Mavi Rüzgar, Türkiye Yelken Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu yarışın son ayağında Türkiye ikincisi oldu ve ülkemizi temsil etme hakkı elde etti.'GURURLUYUZ'Barış Falay, mutluluğunu 'Oğlumuz Mavi Rüzgar Falay, Türkiye Yelken Federasyonu'nun son ayağında Çağla Kubat Winsurf Akademi yarışçısı olarak Türkiye ikincisi olup, ay yıldızlı forma ile ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Gururluyuz' sözleriyle ifade etti.Esra Ronabar da paylaştığı karelere 'Centilmence ve hak - adalet gözeterek yarışan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum' notunu düştü.