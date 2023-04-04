Asuman Dabak'ın acı günü!
Asuman Dabak'ın abisi Süleyman Dabak hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.
Asuman Dabak, ağabeyinin vefatıyla sarsıldı. Son olarak TRT 1'de yayınlanan 'Mükemmel Eşleşme' dizisinde 'Firuze' karakterine hayat veren Dabak, acı haberi sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.
Instagram hesabından abisinin fotoğrafını paylaşan 53 yaşındaki oyuncu, "Abim Süleyman Dabak'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun" notunu düştü.
Instagram hesabından abisinin fotoğrafını paylaşan 53 yaşındaki oyuncu, "Abim Süleyman Dabak'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun" notunu düştü.