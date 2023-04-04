Aslı Enver paylaştı! Bebek göründü...

'Hayat Bilgisi', 'Kavak Yelleri', 'Suskunlar' ve 'İstanbullu Gelin' dizileriyle adını geniş kitlelere duyuran Aslı Enver, Kasım 2022'de iş insanı Berkin Gökbudak ile dünyaevine girmiş, kısa bir süre sonra da hamile olduğunu duyurmuştu.Anne olmak için gün sayan 38 yaşındaki oyuncu, arabada çekilen videosunu Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı. Aslı Enver'in belirginleşen karnı dikkatlerden kaçmadı.İşte 6.5 aylık hamile oyuncunun karnı burnunda son hali..."DOĞUM TÜRKİYE'DE OLACAK"İngiltere'nin başkenti Londra’ya giden Aslı Enver-Berkin Gökbudak çifti, geçtiğimiz günlerde yurda dönmüştü. Sabiha Gökçen Havaalanı'nda objektiflere yansıyan ikili, basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.Doğumu Londra’da gerçekleştireceği haberleri sorulan Enver, “Öyle bir şey yok. Biz gezmeye gittik. Doğum Türkiye’de olacak. Doğum şekillerinden de doktor hangisini uygun görürse o olacak ama inşallah normal doğum olur” açıklamasını yapmıştı."BİRKAÇ İSİM ARASINDA KARARSIZIZ"Bebeğe verecekleri isim konusunda kararsız kaldıklarını belirten oyuncu, "Net değil daha. Şimdi bir isim söylerim sonra başka bir şey koyarım. Birkaç isim arasında kararsızız. Hamilelik de gayet güzel gidiyor, heyecanlıyız. Aşerme durumum olmadı” ifadelerini kullanmıştı.