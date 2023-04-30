Son haliyle gündem oldu!

Sanat camiasının Diva'sı olarak bilinen Bülent Ersoy, yıllara meydan okuyor.70 yaşındaki yılların sanatçısı, tarzıyla adından söz ettirirken devasa sahne kostümleri ve makyajıyla sık sık dikkat çekiyor.Şu sıralar yoğun bir konser takvimi bulunan Ersoy, adeta hayranlarının kulaklarının pasını siliyor.Sosyal medyayı da aktif kullanan Diva, konserlerine ilişkin kareleri takipçileriyle paylaşıyor.Ünlü sanatçı, gösterişli sahne kostümlerini modacı Gülşah Saraçoğlu'na diktiriyor.Sık sık bir araya gelen ikili, dün yeniden buluştu ve bu kez şarkıcı Nükhet Duru da eşlik etti.O anları sosyal medya hesabından paylaşan Saraçoğlu, "En güzel cuma" notunu ekledi.Fotoğrafta ise Bülent Ersoy'un yeni imajı dikkat çekti.Zayıfladığı görülen Ersoy'un, düz saç kullanması ve estetiğini abartması gündem oldu.İşte o kare...