İhanet iddiaları sarsmadı!

Magazin dünyası ihanet haberleriyle çalkalandı.Oyuncu Kadir Doğulu'nun, hafta içerisinde Alaçatı'da bir gece mekanında genç bir kadınla sarmaş dolaş olduğu anlar sosyal medyaya düştü.Gözler ise 3 yıllık ilişkinin ardından 2016 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı Neslihan Atagül'e çevrildi.Çiftin evliliğinin üzerine kara bulutlar dolaşırken, sayısız iddialar ortaya atılmaya devam etti.Daha önce de eşinin Aşkın Tarifi isimli dizideki partneriyle yakınlaştığı iddialarına, 'Gürültülü bir ortamda yapılan normal bir konuşma.' diyerek yanıt veren Atagül, sessizliğini korudu.Görüntülerin, ayrılacaklar konuşulan genç çiftin evliliğinde kriz yaratmadığı görüldü.İhanet söylemlerine aldırış etmeyen Neslihan Atagül, bu süreçte de eşini yalnız bırakmadı.Çift, dün Kadıköy'de el ele görüntülenmişti. Ardından soluğu Azerbaycan'da alan ikilinin keyfinin yerinde olması dikkat çekti.Atagül, sosyal medya hesabından Azerbaycan tatilinden kareler paylaştı.