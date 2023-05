Deniz Baysal: Çocuk istemiyorum

Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, Empati programında meslektaşı Deniz Baysal'ı ağırladı. Oyuncu programda özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.Teşkilat dizisinde Zehra karakterini canlandıran yıldız, “Annem kanserle mücadele etti, şimdi de babam kansere yakalandı. Zor bir süreç oluyor. Hasta taraf incinmiş oluyor ve hayatı çok sorguluyor. Biz de bilmediğimiz için sen çok güçlüsün diye gazlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.Baysal, "Bu hastalığa karşı koyan insanların hikayesini çok okudum, ‘Ben artık güçlü olmak istemiyorum’ diyorlar. Annem de onu dedi, mücadele etmekten yoruldu ve ‘Güçlü olmak istemiyorum’ dedi. Annem kemoterapi görürken, İzmir’de bir iş çekiyordum ve her kemosunda yanında olabildim. Moral çok önemli, kendine bakmak önemli, ama dile kolay… Bir kere bu hastalığa yakalanınca, hep tedirginsin. Başın ağrısa bile, ‘Nüksetti mi?’ diye soruyorsun kendine… Düşüyorsun, bazen biz annemi kaldırdık, bazen annem bizi kaldırdı” diyerek sözlerine devam ettiMüzisyen Barış Yurtçu ile 3 yıldır evli olan ünlü oyuncu, Çocuk istemediğini söyledi:“İnsanoğlu her an değişebilir. Şu an böyle düşünüyorum: Çocuk bana uzak. Çocuk sorumluluğunu da istemiyorum. Ama çocuğun olursa seversin diyorlar, tabii ki severim, ama ben çocuğumun olmasını istemiyorum. Hayatımdan mutluyum, Barış da öyle. Bir birbirimize her şey oluyoruz zaten…”