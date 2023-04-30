Aynı eve çıktılar

Yazıcıoğlu, kısa süre önce tüm eşyalarını alarak Dilan Çiçek Deniz'in Göktürk'teki kütük evine taşındı

Son dönemlerin en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nın başrolü Afra Saraçoğlu Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisini sonlandıran Afra Saraçoğlu, evleri de ayırdı.



İlişki hakkında çeşitli iddialar ortaya atılırken, Yazıcıoğlu biten ilişkisinin ardından yeni bir aşka yelken açtı.



Mert Yazıcıoğlu, oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladı.



Evleri birleştirdiler

Geçtiğimiz ay aşklarını itiraf eden ikili tatile gitti.



Bayramı Maldivler'de geçirem çift yeni bir karar aldı.



Yazıcıoğlu, kısa süre önce tüm eşyalarını alarak Dilan Çiçek Deniz'in Göktürk'teki kütük evine taşındı.