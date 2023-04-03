'Süpermen' yeni filmi için Antalya'da!

Guy Ritchie, Jason Statham'ın rol aldığı 'Operation Fortune: Ruse de Guerre' filminin ardından yeniden Türkiye'de. İngiliz yönetmenin; başrollerinde Henry Cavill ve Eiza Gonzalez'in yer aldığı 'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare' adlı filminin çekimleri Antalya'da devam ediyor.Guy Ritchie'nin kentteki ikinci filminin büyük bölümü Antalya EXPO botanik parkında ve Demre, Muratpaşa, İbradı, Konyaaltı, Kemer, Akseki, Serik, Finike, Alanya, Döşemealtı ve Manavgat ilçelerinde çekilecek.Savaş, dram ve tarihi içerikli filmin setinde 'Superman' rolüyle bilinen İngiliz oyuncu Henry Cavill'i, iş insanı Ali Şafak Öztürk ile eşi Paola ziyaret etti. Antalya EXPO botanik parkında gerçekleşen çekimlerin setinde İngiliz oyuncuyla sohbet eden Öztürk, o anlara ilişkin çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.Yaklaşık iki aydır kentte bulunan Guy Richie, Henry Cavill, Eiza Gonzalez ve diğer oyuncuları, film çekimlerine Demre'de devam ediyor.FİLMİN KONUSUİngiliz ordusu, Almanya ordusu tarafından yenilgiye uğratılmaktadır. Bu durum üzerine Winston Churchill, centilmen savaş kurallarını bir kenara bırakarak bir karşı hamle yapmak ister. Amacı, bir asker topluluğunu düşman hattının arkasına gizlice sızdırmaktır. Askerler, hayati tehlikesi olan bu planı öldürülme ihtimallerini bilerek kabul eder. Sağlam bir birlik kurulmasıyla Naziler'e karşı önemli galibiyetler elde edilir.