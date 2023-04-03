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Ozan Güven'den Deniz Bulutsuz açıklaması

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemelik olduktan sonra ekranlara ara veren oyuncu Ozan Güven, geçtiğimiz gün 14. Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri'nde görüntülendi. Yakında geri döneceğini söyleyen ünlü oyuncu, "İsterdim ki Deniz Bulutsuz'u biraz araştırın" açıklamasıyla dikkat çekti.

Ekleme: 3.04.2023 - 10:15 Güncelleme: 3.04.2023 - 10:18 / Editör: Ozge Selin
İki yıl önce sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla gündemden düşmeyen ve uzun süredir magazin basınından uzak bir hayat yaşayan 47 yaşındaki oyuncu Ozan Güven, geçtiğimiz aylarda oğlu Ali ile Nişantaşı'nda görüntülenmişti.

Güven, 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava nedeniyle mesleğine ara verdiğini belirterek, 'Mahkeme bittikten sonra devam edeceğim' açıklamasını yapmıştı.

'ÇOK KEYFİM YOKTU, OYNAMADIM'

Ünlü oyuncu, Cem Yılmaz'ın dijital platformda yayınlanan sekiz bölümlük dizisi 'Erşan Kuneri' hakkında da açıklamalarda bulunmuştu. Projeyi başarılı bulduğunu söyleyen Ozan Güven, basın mensuplarının 'Bu kez dizide yoktunuz' şeklindeki hatırlatması üzerine şu cevabı vermişti:

Bu kez ayrı olmak istedim, çok keyfim yoktu. O yüzden oynamadım

GAZETECİLERLE SORUN YAŞADI

Ünlü isim, sonrasında ise Ortakent'te yer alan bir plajda kız arkadaşı ile şezlongda otururken görüntülenmişti. Daha önce magazin basını ile birçok kez sorun yaşayan oyuncu; yine geleneği yine bozmayarak, yasal sınırları içerisinde kendisini görüntüleyen muhabirlere önce el-kol hareketleri yapmıştı.

14.Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri'nde sevilen oyuncu Şevket Çoruh'un da ustası olan ve 2007'de hayatını kaybeden usta oyuncu Savaş Dinçel'in 81'inci doğum günü; Çoruh'un büyük emek harcayarak tamamen kendi yatırımıyla kurduğu ve “Kendimizi yetim hissetmemek için” “Baba Sahne” adını verdiği tiyatronun Savaş Dinçel Salonu'nda kutlandı.

'BİLİRKİŞİ DEĞİLİM'

Kutlama ve ödül törenine gelen Ozan Güven, muhabirlerin, 'Ozan Bey 'Kızılcık Şerbeti' adlı dizide kadına şiddet öğeleri sebebiyle beş hafta yayın yasağı aldı. Siz bu konuda ne söylemek istersiniz?' sorusuna, 'Bilen çok kişi var ben bu konuda bilirkişi değilim onlara sorarsanız cevap verirler heralde' yanıtını verdi.

'PHOTOSHOP OLDUĞU ORTAYA ÇIKACAK'

Güven, 'Yakında hepsi bitecek az kaldı geri döneceğim. İsterdim ki Deniz Bulutsuz'u biraz araştırın sizler de ne olduğunu görecektiniz. Biz çok iyiyiz daha da iyi olucağız. Oğlum okula başladı. Mahkemede fotoğrafların photoshop ve montaj olduğu ortaya çıkacak. Bu kötü günler geride kalacak' dedi.
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