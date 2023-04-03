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Oyunculuğu bırakmaya hazırlanıyor

Hollywood yıldızı 47 yaşındaki Angelina Jolie'nin oyunculuk kariyerini sonlandırarak kıyafet ve mücevher üzerine marka çıkaracağı belirtildi.

Ekleme: 3.04.2023 - 09:23 Güncelleme: 3.04.2023 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie'nin yer aldığı her film büyük bir beğeni topluyor.

Güzelliği ve kariyeriyle adından sık sık söz ettiren Jolie, 2005 yılında bir film setinde tanıştığı Brad Pitt ile aşk yaşamaya başladı. Biyolojik olarak 3 çocuğu olan çift, ilişkilerini 2016 yılında sonlandırdı.

Yeni aşka yelken açtı

Ardından aşk orucunu bozan Angelina, yeni bir aşka yelken açtı milyarder varis Davet Mayer de Rothschild ile görüntülendi.

Bu süreçte eski eşi Brad Pitt ile hukuk savaşını sürdüren ünlü isim hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Oyunculuğu bırakıyor

The Sun’ın aktarımına göre, kariyerinin son döneminde yer aldığı projeler konusunda oldukça seçici davranan 47 yaşındaki Angelina’nın oyunculuğu bırakacağı belirtildi.

Kıyafet ve mücevher üzerine Atelier Jolie adında marka çıkarma planı olduğu iddia edilen Jolie'nin on yıldan uzun bir süredir bu proje üzerinde çalıştığı biliniyor. Özellikle sürdürülebilir moda konusunda farkındalığa dikkat çekmek isteyen Jolie'nin kızları Zahara ve Shiloh da kırmızı halı seçimlerini daha önce giydikleri kıyafetlerden yana yaparak sürdürülebilirlik mesajı vermişti.
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