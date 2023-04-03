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Oğlu Ali'nin yüzünü ilk kez gösterdi!

İsmail Demirci ile 2017 yılında nikah masasına oturan Hande Soral, geçtiğimiz sene Mayıs ayında Ali adını verdiği oğlunu kucağına almıştı. İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü isim, doğumdan aylar sonra kural bozarak ilk kez oğlunun yüzünü gösterdi.

Ekleme: 3.04.2023 - 23:01 Güncelleme: 3.04.2023 - 23:05 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu Hande Soral, geçtiğimiz aylarda yüzü olduğu bir markanın Etiler'de düzenlenen lansmanına katılmıştı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hande Soral, beyazlar içinde şık giyimi ile görenleri kendine hayran bırakmıştı.

'KEŞKE ALİ DAHA ÖNCE HAYATIMDA OLSAYDI'

İsmail Demirci ile olan evliliğinden Ali adını verdiği bir oğlu bulunan Soral, çocuğunu kucağına aldıktan sonra yaşadığı değişikliği anlatarak; şu ifadeleri kullanmıştı:

Benim için bambaşka bir hayat, bu yaşıma kadar ne yaşıyormuşum dedim. Şimdi ne kadar değişik bir hayatım var, ne kadar mutluyum. Keşke daha önce Ali hayatımda olsaydı.

Oğlu Ali'nin yüzünü ilk kez gösterdi!

'EN ZOR YANI ÖZLEM DUYMAK'

'Ateş Kuşları' dizisinde rol alan ünlü isim, 'Ali boş yere ağlamıyor, uykusuz gecelerimiz yok. Setten geldiğimiz zaman özellikle dinlenmemiz gereken günlerde kesin o da uyuyor. Dizi sürecinde Ali öğle uykusundan kalkıyor, sonra sete geliyor ve beraber vakit geçiriyoruz' demişti.

'Çocuk sahibi olmanın en zor yanı, bence özlem duymak. Uykusuz kalarak da her şey halledilebilir' diyen Soral, Sağ olsun annem yardımcı oluyor, babası da evde olduğu zaman gözüm arkada kalmıyor. Sadece grip süreci geçirdik, o dönemde tabii ki aklım daha çok onda kaldı' şeklinde konuşmuştu.

Oğlu Ali'nin yüzünü ilk kez gösterdi!

'HERKES BİR ŞEY SÖYLÜYOR'

İsmail Demirci'nin çok iyi bir baba olduğunu belirten Hande Soral, 'İsmail çok iyi bir baba oldu, hep böyle olacağını biliyordum. Ali babasını gördüğü zaman yüzünde gülücükler açıyor, İsmail'de bunu görünce deliriyor' demiş ve şöyle devam etmişti:

Birimize daha çok benziyor diyemem, ancak çevremizde herkes bir şey söylüyor. 'Hande aynı sen' diyen var, 'İsmail aynı sen' diyen var. Babam için 'Hamdi bey siz' diyen var, annem için 'Sabahat hanım siz' diyen var. Ben de bilmiyorum, herkes birine benzetiyor. Herkesten aldığı bir şey var galiba.

Oğlu Ali'nin yüzünü ilk kez gösterdi!

İLK KEZ PAYLAŞTI!

Hande Soral ve İsmail Demirci, son olarak oğulları Ali ile çekilen fotoğraflarını Instagram'dan yayınladı. Ünlü çift, 'Çekirdek ailem' notunu düştüğü paylaşımlarla ilk kez oğullarının yüzünü gösterdi.

Fotoğraflarıyla takipçilerinden yoğun ilgi gören Hande Soral ile İsmail Demirci'nin paylaşımlarına kısa sürede 364 bin beğeni geldi.

Oğlu Ali'nin yüzünü ilk kez gösterdi!

YORUM YAĞDI

İkiliye, aralarında Bensu Soral, Hilal Altınbilek, Müge Boz ve Hatice Şendil gibi ünlü isimler de bulunan takipçilerinden; 'Minik yakışıklı', 'Maşallah, ne kadar büyümüş' ve 'Aman Allahım tıpkı babası' gibi yorumlar yapıldı.
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