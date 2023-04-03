Mihre Mutlu'dan İbrahim Çelikkol'a teşekkür...

İbrahim Çelikkol, Nisan 2017'de Samsun'a giderek, mimar sevgilisi Mihre Mutlu'yu ailesinden istemiş, ardından evliliğe ilk adımı atarak nişanlanmışlardı. İkili, bir ay sonra sessiz sedasız nikâh masasına oturmuştu. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından veren oyuncu, Knidos Deveboynu Feneri'nde çekilen düğün fotoğraflarını, "Bütün medeniyetlerin şahitliğinde evet" notu ile Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.Aralık 2019'da Ali adını verdikleri oğullarının dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşayan çift, geçtiğimiz yıl evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddialarıyla magazin gündemine gelmişti. Bu haberlerden sonra İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol'dan üzücü haber gelmişti.BEŞ YILLIK EVLİLİK BİTTİ!İkilinin ilişkilerini toparlaması için yakın dostları araya girmiş ama tüm çabalara rağmen karar değişmemişti. Aşk pozları mazide kalan Çelikkol ve Mutlu, Mayıs 2022'de tek celsede anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırmıştı."ESKİ EŞİME TEŞEKKÜR EDİYORUM"Bir YouTube kanalına konuşan Mutlu, eski eşi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Sana verilen en güzel hediye neydi?" sorusu üzerine 34 yaşındaki mimar, "Ali tabii ki, oğlum. Evrenin bana mükemmel bir hediyesi. Kendime de inanılmaz bir hediye verdim bence. Eski eşime de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı."HİÇ KİMSEYE HABER VERMEDEN EVLENDİK"Mihre Mutlu, "Yaptığın en cesur şey neydi?" sorusuna ise şu cevabı verdi:Evlenme şeklim. Zaten hâlâ eski eşimi çok severim. Nişanlıyken bir tatile gittiğimizde, Datça’da Kindos Feneri’ni çok beğenip enerjisini de çok sevip, akşam yemeğinde karar verip hiç kimseye bir şey söylemeden; anneler, babalar, kardeşler, arkadaşlar dahil... Sanırım ondan bir 18 saat sonra gittik ve orada evlendik.