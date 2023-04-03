Eski sevgililer aynı partide

Özge Özpirinçci, 37'nci yaşını eşi Burak Yamantürk ve aralarında; Kıvanç Tatlıtuğ, Necip Memili, Serkan Keskin ve Umut Evirgen gibi birçok ünlü ismin yer aldığı bir parti ile kutladı. Gecede 3 yıllık ilişkilerini 2018'de sonlandıran Berrak Tüzünataç ve Birkan Sokullu da vardı

Kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile 18 Eylül 2021'de evlenen ve aynı yıl kızı Mercan'ı kucağına alan Özge Özpirinçci, 37'nci yaşına girdi. Özpirinçci, doğum gününü eşi ve aralarında Kıvanç Tatlıtuğ, Necip Memili, Umut Evirgen ve Serkan Keskin gibi ünlü isimlerin yer aldığı parti ile kutladı.Geceye ait renkli fotoğraflar da sosyal medyada paylaşıldı. Fotoğraflarda, Özge Özpirinçci'nin doğum günü için kot pantolonunun üzerine ışıltılı bir büstiyer giymeyi tercih ettiği görüldü. Ancak geceye dair dikkat çeken bir başka detay ise 3 yıllık birlikteliklerini 2018'de sonlandıran Berrak Tüzünataç ile Birkan Sokullu oldu.Berrak Tüzünataç ile Birkan Sokullu, Özge Özpirinçci'nin doğum günü partisinde pişti oldu.Birkan Sokullu, arkadaşı Özge Özpirinçci'nin doğum gününe sevgilisi Eda Gürkaynak ile katıldı.Berrak Tüzünataç da yakın arkadaşı Özge Özpirinçci'yi yalnız bırakmadı.