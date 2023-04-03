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Enis Arıkan'dan 'Camdaki Kız' açıklaması...

Oyuncu Enis Arıkan, Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi 'Camdaki Kız'da perşembe akşamları seyirciyle buluşuyor. 'Muzaffer Koroğlu' karakterine hayat veren ünlü isim, Gülseren Buğdaycıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesini konu alan yapım hakkında konuştu.

Ekleme: 3.04.2023 - 00:06 Güncelleme: 3.04.2023 - 00:08 / Editör: Ozge Selin
Kanal D ekranlarında üç sezondur yayınlanan 'Camdaki Kız' dizisinde 'Muzo' karakterini canlandıran Enis Arıkan, önceki gece Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı.

Yemek yemeye geldiğini söyleyen 40 yaşındaki oyuncu, rol aldığı Camdaki Kız dizisi hakkında, 'Yavaş yavaş sonuna geldik. Harika bir ekiple uzun süredir çalışıyoruz. Mükemmel günler geçirdik. Çok güzel arkadaşlıklar edindim' şeklinde konuştu.

Enis Arıkan'dan 'Camdaki Kız' açıklaması...

'ALLAH BİR DAHA YAŞATMASIN'

Arıkan, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimizde büyük yıkıma yol açan deprem felaketiyle ilgili, 'Herkesin yaptığı gibi ben ve arkadaşlarım da elimizden geleni yaptık ve yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Çok üzgünüz. Allah bir daha yaşatmasın' dedi.

BURCU BİRİCİK PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Camdaki Kız'ın çekimleri renkli anlara sahne oluyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Enis Arıkan, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

Sette çektiği eğlenceli videolar sosyal medyada büyük ilgi gören oyuncu, rol arkadaşı Burcu Biricik'i, ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian'a benzetmişti. Arıkan, elbisesi sebebiyle merdivenlerden hoplayarak çıkmak zorunda kalan Burcu Biricik'in bu anlarını Instagram hesabından yayınlamıştı.

Enis Arıkan'dan 'Camdaki Kız' açıklaması...

ELBİSESİ NEDENİYLE YÜRÜYEMEMİŞTİ

Kim Kardashian'ın Milano Moda Haftası'nda giydiği elbisesi yüzünden yürüyemediği görüntüleri hatırlatan Enis Arıkan'ın, Burcu Biricik'i dünyaca ünlü ABD'li isme benzettiği videoya yorum yağmıştı.
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