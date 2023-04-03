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Emre Altuğ eski eşini anlattı

Emre Altuğ eski eşi Çağla Şıkel hakkında konuştu. Ünlü sanatçı iki çocuğunun annesi Çağla Şıkel hakkında, "Çağla ile yollarımızı ayırdık ama hayatım boyunca hayatımda olacak. Çok iyi bir insan." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 3.04.2023 - 08:53 Güncelleme: 3.04.2023 - 13:37 / Editör: Ozge Selin
Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ, A Para'da yayınlanan Biz Bize programına konuk oldu. Tam sekiz yıl manken Çağla Şıkel ile evli kalan Emre Altuğ, eski eşi Çağla Şıkel hakkında konuştu.

Altuğ, 'Çağla ile en büyük önceliğimiz çocuklarımız. Çocuklarımızı çok seviyoruz. Hâlâ onun için de benim için de çocuk önceliği vardır. İşlerimizi çocuklarımıza göre ayarlıyoruz. Çocuklarımın annesiyle ilgili ben nasıl ileri geri konuşabilirim.' dedi.

'Çağla hem iyi bir insan hem iyi bir anne. Neden onunla ilgili kötü konuşayım.' diyen Altuğ, 'Çağla ile yollarımızı ayırdık ama hayatım boyunca hayatımda olacak. Çok iyi bir insan.' ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı, 'Hatta ayrılırken de ömür boyu görüşmek üzere, ayrılıyoruz dedim. İnsanın ayrıldığının farkına varması 6 ayını alıyor. Başlarda duruma alışmak zor oldu tabi ama sonra hiçbir sorun yaşamadan bugüne kadar geldik, çok şükür.' dedi.

Emre Altuğ eski eşini anlattı


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