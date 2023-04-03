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Doğum günü dileği şaşırttı...

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan 60'ıncı yaş gününü kutladı. Üç ayrı kadından yedi oğlu ve iki kızı olan İzzet Yıldızhan, doğum günü için dilekte bulundu. Yıldızhan’ın doğum günü dileğini duyan şaşırdı. Yıldızhan, daha önce de kızlarıyla ilgili yaptığı açıklamayla gündem olmuştu.

Ekleme: 3.04.2023 - 22:58 Güncelleme: 3.04.2023 - 23:01 / Editör: Ozge Selin
İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz gün 60'ıncı yaşına adım attı. İzzet Yıldızhan'ın yeni yaş gününde doğum gününü ailesi kutladı. Tam 9 çocuğu bulunan İzzet Yıldızhan, çocuklarının düzenlediği sürpriz bir doğum günü kutlaması ile karşılaştı.

'YILLAR HIZLI GEÇİYOR'

Tam yedi oğlu iki kızı bulunan ünlü türkücü, ailesi ile birlikte pastasını üfledi. Yıldızhan duygularını şu sözlerle anlattı:

Yıllar hızlı geçiyor. 60'ıncı yaş günüm. Normalde kutlama yapmayı sevmiyorum, sonuçta yaş alıyoruz, her sene neyi kutlayayım ama konu evlatlarım olunca akan sular duruyor. Hayatım onlarla güzel.

Doğum günü dileği şaşırttı...

'ÇOK ÇOCUKLU OLMAK BEREKETTİR'

Yıldızhan, doğum günü için dilekte de bulundu. 'Çok çocuklu olmak berekettir' diyen İzzet Yıldızhan, 10'uncu kez baba olmak istediğini söyledi.

'KIZLARIM FLÖRT YAŞAYAMAZ'

İzzet Yıldızhan, tv8'de yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk olmuş ve kızlarıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalara imza atmıştı.

Yıldızhan, 'Onların bir eş seçme şansı yok. Karşıma eş getirme şansı yok. Ben seçmeyeceğim tabii ki. Mutlaka aileler görüşür, bu böyle bilinir. Benim kızım öyle flört falan yaşayamaz. Bombaysa al söylüyorum. Böyle yani! Ben böyle doğru buluyorum...' demişti.

Doğum günü dileği şaşırttı...

'FLÖRTTE HER ŞEY YAŞANMAMALI'

'Birbirlerini tanıyacaklar tabii ama flörtün bir sınırı vardır' diyen Yıldızhan, 'Benim de o sınırım var. Ailelerin gözetiminde tabii ki birbirlerini tanıyacaklar. Flört edilmemeli. Çünkü gençlik hata yapıyor, ondan sonra evlilikleri bitiyor. Flörtte her şey yaşanmamalı kesinlikle...' açıklamasını yapmıştı.
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